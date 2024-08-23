У Ростовській області нова масштабна пожежа: вогонь перекинувся на житлові будинки (відео)

Через сильний вітер вогонь із сухої трави та очерету перекинувся на житлові будинки

У Ростовській області Росії, де вже майже тиждень горить нафтобаза, сталася ще одна велика пожежа. Невідомі підпалили очерет, вогонь поширився на житлові будинки.

Відео пожежі публікують у російських Telegram-каналах "Обережно новини" та Shot. Інформації про постраждалих станом на 22:00 немає.

Пожежа почалася у Пролетарську біля берега річки Черпак близько 19:10 – горить суха трава та очерет. За словами місцевих, очерет хтось перед цим підпалив. Вогонь стрімко перекинувся на будинки в провулку Колпакова через сильний вітер. Постраждали щонайменше три будівлі — два житлові будинки й один, що будується. На місці працює 37 співробітників МНС та 12 одиниць техніки. Площа пожежі уточнюється, їй присвоєно 3 ранги складності.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у Ростовській області заборонили проводити заходи на відкритому повітрі. Чи пов’язано це із задимленням через загоряння резервуарів на нафтобазі та новою пожежою — не уточнюється.

"У Ростовській області запроваджено тимчасову заборону на проведення масових заходів на відкритому повітрі. Водночас заходи, які заплановані на закритих майданчиках, у приміщеннях, можливі, але мають бути забезпечені всіма заходами безпеки. Такий порядок діє у Ростовській області до особливого розпорядження" , — написав губернатор.

Паралельно з цим у Пролетарську п'ятий день триває пожежа на нафтобазі. Внаслідок атаки БПЛА 18 серпня уламки збитого дрона впали на резервуари з дизельним пальним. За час ліквідації пожежі постраждали 47 співробітників МНС, із них 15 людей потрапили до лікарні. Але губернатор стверджує, що ці два загоряння не пов’язані між собою.

"Це загоряння не пов’язане з тим, яке ліквідують у Пролетарському районі, вогнища знаходяться один від одного на відстані 5 км", — повідомив Василь Голубєв.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Новошахтинську Ростовської області пролунали вибухи. Місцеві повідомляють, що горять поля та будинки біля міста.