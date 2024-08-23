В Ростовской области новый масштабный пожар: огонь перекинулся на жилые дома (видео)

Из-за сильного ветра огонь с сухой травы и камыша перебросился на жилые дома

В Ростовской области России, где уже почти неделю горит нефтебаза, случился еще один крупный пожар. Неизвестные подожгли камыши, огонь распространился на жилые дома.

Видео пожара публикуют в российских Telegram-каналах "Осторожно новости" и Shot. Информации о пострадавших по состоянию на 22:00 нет.

Пожар начался в Пролетарске у берега реки Черпак около 19:10 — горит сухая трава и камыши. По словам местных, камыши кто-то перед этим подпалил. Огонь стремительно перебросился на дома в переулке Колпакова из-за сильного ветра. Пострадали минимум три строения — два жилых дома и один строящийся. На месте работает 37 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Площадь пожара уточняется, ему присвоен 3 ранг сложности.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области запретили проводить мероприятия на открытом воздухе. Связано ли это с задымлением из-за возгорания резервуаров на нефтебазе и новым пожаром — не уточняется.

"В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения", — написал губернатор.

Параллельно с этим в Пролетарске пятый день продолжается пожар на нефтебазе. В результате атаки БПЛА 18 августа обломки сбитого дрона упали на резервуары с дизельным топливом. За время ликвидации пожара пострадали 47 сотрудников МЧС, из них 15 человек попали в больницу. Но губернатор утверждает, что эти два возгорания не связаны между собой.

"Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 км", — сообщил Василий Голубев.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Новошахтинске Ростовской области прогремели взрывы. Местные сообщают, что горят поля и здания возле города.