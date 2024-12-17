За день до вибуху отримав підозру від СБУ: кого із генералів армії РФ могли ліквідувати в Москві (фото)

Загинув також його водій

Російські ЗМІ назвали ім'я високопоставленого військового, який загинув від вибуху у Москві рано вранці 17 грудня — це начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кірілов. Біля під'їзду його будинку було закладено вибуховий пристрій, а лише за день до загибелі він отримав заочну підозру від СБУ.

Ім'я загиблого назвав Telegram-канал Baza. Крім Кірілова загинув також його помічник. Вибух пролунав, коли чоловіки виходили з дому.

Ігор Кірілов

За даними росЗМІ, другий загиблий під час вибуху на Рязанському проспекті — водій Кірілова. Він приїхав за начальником близько 6-ї ранку, щоб відвезти на роботу, проте вибух забрав життя обох росіян.

За попередніми даними, вибуховий пристрій було прикріплено на електросамокат. У самому будинку вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

Варто зазначити, що днем раніше, 16 грудня, Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру, встановивши, що саме Кірілов відповідальний за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників.

"За наказом Кірілова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тис. випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993", — повідомили у СБУ.

Що відомо про Ігоря Кірілова

Кірілов народився у 1970 році у російському місті Кострома. Начальником військ РХБ захисту Збройних Сил РФ став у 2017 році. Причетний до дій російської армії у Сирії.

Також брав участь у створенні та прийнятті на озброєння нової важкої вогнеметної системи Росії ТОС-2 "Тосочка". Відзначився також в часи пандемії СOVID-19, РХБЗ брало участь у створенні російської вакцини.

Був почесним ветераном Збройних Сил та почесним ветераном Спілки ветеранів військ, фахівців та організацій у сфері радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Активно займався громадською діяльністю.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що в Москві було ліквідовано заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69. Олександра Невзорова, Шатського було застрелено в районі Кузьмінського лісопарку.