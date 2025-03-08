Вийшла у 40 років заміж за студента і дружила з Леніним: що відомо про Клару Цеткін, яка заснувала свято 8 Березня

Клара Цеткін була активним борцем за права жінок

Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначається 8 березня, нерозривно пов’язаний з ім’ям Клари Цеткін — видатної особистості, яка залишила яскравий слід в історії. Але мало хто знає, якою була доля відомої феміністки та революціонерки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Клари Цеткін та які вона мала захоплення. Ми дізналися про неї цікаві факти.

Клара Цеткін — що про неї відомо і як вона виглядала

Клара Цеткін (дівоче прізвище — Айснер) народилася 1857 року в місті Відерау (Німеччина). З дитинства вона відрізнялася гарною пам’яттю та допитливістю, вже у 12 років Клара на пам'ять цитував уривки з "Історії французької революції" історика Томаса Карлейля.

Клара Цеткін у молодості, Фото: Getty Images

Освіту Цеткін здобула у Лейпцизькій педагогічній гімназії, під час навчання вона стала відвідувати таємні збори соціал-демократів і незабаром вступила до лав Соціалістичної партії Німеччини.

У 1882 році Клара переїхала до Парижа і почала займатися партійною діяльністю. Але вона була непросто політиком, а визначною революціонеркою, ідеологом боротьби за права жінок, людиною, яка перетворила мрію про рівність у глобальний рух.

Клара Цеткін започаткувала свято 8 Березня, Фото: Getty Images

У 1910 році, на конференції в Копенгагені, Клара Цеткін запропонувала заснувати Міжнародний жіночий день — дату, коли жінки всього світу заявлятимуть про свої права та вимагатимуть змін.

Спочатку цей день був пов’язаний із боротьбою за виборчі права та гідні умови праці, але згодом його значення стало ширшим. Свято 8 Березня перетворилося на символ сили, солідарності та визнання внеску жінок у розвиток суспільства.

Чоловік Клари Цеткін був молодший за неї на 18 років, Фото: Getty Images

Цікаві факти з життя Клари Цеткін

Відома феміністка Клара Цеткін, виявляється, була дуже фривольною жінкою. У 40 років вона закохалася у студента Штутгартської академії образотворчих мистецтв та майбутнього художника Георга Фрідхіха Цунделя. Це був її другий чоловік і на момент їхнього одруження йому було 22 роки.

Але попри велику різницю у віці, парі вдалося створити міцний союз, який тривав понад 15 років. Клара та Георг однаково дивилися на життя, у них збігалися думки у політиці та мистецтві.

Клара Цеткін майстерно грала в карти, Фото: Getty Images

Мало хто знає, але засновниця свята 8 Березня Клара Цеткін чудово грала у карти. Якось чоловіки висміяли її в шинку, заявивши, що жіноча справа — це народжувати дітей і стежити за господарством. А наступного дня Клара переодяглася в чоловіка й обіграла картярів на велику, на той час, суму — 1200 рублів.

Як виглядала Клара Цеткін, Фото: Getty Images

Ще один примітний факт із життя Клари — вона тісно дружила із засновником СРСР Володимиром Леніним. Після заміжжя юний Георг і Клара купили собі будиночок під Штутгартом, з вікон якого відкривався чудовий вид. І до них у гості часто любив приїжджати радянський лідер Володимир Ленін. Він зізнавався, що краєвид, що відкривається з вікон їхнього будинку, один із найкращих, які йому доводилося бачити.

Клара Цеткін тісно спілкувалася з Володимиром Леніним, Фото: Getty Images

Враховуючи, що у Леніна і Цеткін склалися добрі стосунки, Клара часто бувала в СРСР у 20-х роках минулого століття, а потім взагалі переїхав до Радянського Союзу. Таке рішення було ухвалено через політичну причину, адже в Німеччині Клара активно протестувала проти уряду Гітлера, який прийшов до влади. Цеткін розуміла, що на неї може початися полювання, тому з метою безпеки залишила країну.

Клара Цеткін поїхала з Німеччини та жила в СРСР, Фото: Getty Images

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