У труні був, а могили немає навіть у Москві. У Росії не можуть знайти місце поховання Кеосаяна

Від могили пропагандиста відхрестилися всі московські цвинтарі

Історія з похороном російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який помер у п’ятницю, 26 вересня, обростає новими загадками. Росіяни навіть будують теорії змови, нібито чоловік кремлівської рупорки Маргарити Симоньян живий.

Що потрібно знати:

Труна з Кеосаяном зникла відразу після похорону у московській церкві

Журналісти перевірили десятки кладовищ Москви та Підмосков’я

Популярний у Росії блогер запевняє, що Кеосаян міг інсценувати свою смерть

Попри повідомлення про смерть російського режисера і кадри з відкритою труною під час відспівування і громадянської панахиди у Вірменській апостольській церкві, в Москві так і не знайшлося місця, де спочивав би Кеосаян. Як повідомляє російський інтернет-ресурс SOTA, за запитами журналістів жоден найбільший міський некрополь не підтвердив, що чоловіка Симоньян поховано у них.

Маргарита Симоньян перед труною чоловіка-пропагандиста

Ваганьковський цвинтар: "Це не в нас поховання". Вірменський цвинтар (вірменська ділянка): "Не у нас". Новодівочий цвинтар: "Ні, на нашому цвинтарі він не похований". Троєкурівський цвинтар: "Ні, поховання було не в нас". Востряківський цвинтар: "Ні, не в нас, до нас такі відомості не надходили". Хованський цвинтар: "Якби таке поховання у нас було, ми б про нього знали точно. Так що точно ні, точно не в нас" на московських цвинтарях відхрестилися від Кеосаяна

Після похорону труна з тілом російського пропагандиста, який бажав смерті українцям, таємниче зникла. Припускається, що його могли поховати біля батька Едмонда Кеосаяна та брата Давида на Кунцевському цвинтарі, але й там запевнили, що нікого більше із родини Кеосаянів не ховали останнім часом.

Едмонд Кеосаян був відомим актором і режисером

Відомо, що останніми роками Кеосаян та Симоньян жили в елітному селищі "Княже озеро" у Підмосков’ї. Але могили пропагандиста немає й поряд. В об’єднаній ритуальній службі підтвердили: на жодному з 43 місцевих кладовищ режисера не ховали.

В результаті відсутність місця поховання породила масу версій та теорій змови. Одні вважають, що пропагандиста поховали таємно, під іншим ім’ям, щоб уникнути скандалів та вандалізму. Популярний у РФ блогер Йоган Себастьян вважає, що Кеосаян зовсім не помер, а навіть інсценував власний похорон.

Нагадаємо, що церемонія прощання з Тиграном Кеосаяном відбулася у неділю, 28 вересня. Вшанував пам’ять пропагандиста навіть Путін, відправивши на захід отруйний вінок.