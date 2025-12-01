Після хіміотерапії зірка пропаганди втратила волосся

Головна редакторка пропагандистської телерадіокомпанії RT Маргарита Симоньян вперше від вересня з’явилася у телевізійному ефірі. І прийшла вона вже в перуці, так як весь цей час лікувалася від онкології і втратила волосся.

"Телеграф" розповідає, що відомо про хворобу Маргарити Симоньян та як вона тепер виглядає.

Пропагандистка Симоньян, яка люто ненавидить українців і неодноразово публічно закликала до знищення України, вперше заявила про виявлену у неї онкологію 7 вересня 2025 року в ефірі програми Соловйова. Тоді вона тільки сказала, що у неї "страшна, тяжка хвороба", показавши рукою на ділянку грудей.

У тому ж ефірі Маргарита заявила, що вже 8 вересня у неї заплановано операцію. Як з’ясувалося пізніше, страшна хвороба – це рак грудей і їх пропагандистці вирізали.

Після операції Симоньян виходила на зв’язок у своїх соцмережах і готувала підписників, що вже підбирає перуки, оскільки волосся після лікування онкології випаде.

Схоже, так і сталося. У неділю, 30 листопада, пропагандистка вперше за довгий час з’явилася в ефірі Соловйова і була вже в перуці. Як можна помітити, волосся у неї, як і раніше, темне, стрижка і довжина зачіски теж схожа на те, що у неї було до лікування. Однак ця перука виглядає дуже неприродно. До того ж, судячи з відео, Симоньян додала у вазі останнім часом.

