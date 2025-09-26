Чоловік пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян помер. Ким він був та на що хворів (фото)

Чоловік з початку року перебував у комі і мав проблеми зі здоровʼям

Пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що у пʼятницю, 26 вересня помер її чоловік — Тигран Кеосаян. Сама журналістка нещодавно зізналась, що має важку хворобу.

Щ﻿о варто знати:

Помер Тигран Кеосаян, чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян.

Режисер у січні переніс клінічну смерть і впав у кому через проблеми з серцем.

Кеосаян активно підтримував політику Кремля щодо України і потрапив під санкції за участь у пропаганді війни.

Про це Симоньян повідомила на своїй сторінці у Телеграм. Чоловікові було 59 років.

Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця, написала Симоньян.

Журналістка попросила їй і родині не телефонувати. Ймовірніше кремлівська пропагандистка мала на увазі не турбувати її з приводу коментарів.

Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні родині. Дякую всім, дякую, — додала вона.

Що відомо про Тиграна Кеосаяна

Чоловік Симоньян у січні переніс клінічну смерть та впав у кому. Було відомо про його давні проблеми з серцем.

Кеосаян відомий за режисерською роботою таких фільмів, як "Бідна Саша", "Президент і його онучка", "Конвалія срібляста" та інших. Такрж він знімав кліпи для Наталії Ветлицької, Ірини Алегрової, Діани Гурцкої. Крім кінематографу, працював на телебаченні — вів політичні шоу на російському ТБ.

Він активно підтримував політику Кремля, зокрема щодо України. За участь у пропаганді війни потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та інших країн.

Був одружений з Маргаритою Симоньян, головредом російського державного телеканалу RT.

Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян

Раніше російський радіоведучий Микита Небилицький повідомив, що Кеосаян був госпіталізований ще 27 грудня 2024 року. Відтоді режисер не приходить до тями. Лікарі оцінювали його стан як крайнього ступеня тяжкості.

ЗМІ зазначають, що вперше про проблеми зі здоров'ям пропагандиста стало відомо 2008 року, коли йому потрібна була термінова операція. З того часу у Кеосаяна встановлено сім стентів, і він переніс два інфаркти.

