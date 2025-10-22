Маргарита Симоньян готується до смерті? Що відомо про стан пропагандистки після операції та хіміотерапії

Телеведуча проходить лікування від онкології

Маргарита Симоньян — головний редактор RT та медіагрупи "Росія сьогодні", а також одна з головних російських пропагандисток, яка закликала вбивати українців і всією душею любить Путіна та його режим. Нещодавно телеведуча втратила чоловіка – після 9 місяців у комі помер пропагандист Тигран Кеосаян. Тепер про свою смерть заговорила і сама телеведуча.

"Телеграф" розповість, що зараз відомо про стан Маргарити Симоньян та яка у неї стадія раку.

Рак у Симоньян – що відомо?

Вперше про свою хворобу пропагандистка оголосила 7 вересня 2025 року в ефірі програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1". Маргарита тоді сказала, що у неї "страшна, тяжка хвороба", показавши рукою на ділянку грудей.

У тому ж ефірі Симоньян сказала, що у неї наступного дня, тобто 8 вересня, запланована операцію. Як з’ясувалося пізніше, страшна хвороба – це рак грудей.

Тепер, як пишуть російські ЗМІ, пропагандистка розповіла, що їй "відрізали груди" і вона пройшла першу хіміотерапію.

У мене не 3 стадія, а 1-2, дякувати Богу. Що там далі, загадувати нема сенсу. Може, з Божою допомогою вилікують, а може — за Його ж рішенням — вирушу грати в нарди з Тиграшем. Адже давно не грали Маргарита Симоньян

Відомо, що курс хіміотерапії телеведуча проходила в одній із муніципальних лікарень Москви за полісом обов’язкового медстрахування і не платила за це. Про свою хворобу Симоньян дізналася 1 вересня 2025 року, коли прийшла до лікаря з підозрою на міжреберну невралгію. Однак у результаті у неї діагностували онкологію. При цьому ще торік у листопаді вона проходила повне медичне обстеження, і жодних ознак раку вона не мала.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Симоньян, якій вирізали груди через онкологію. Говорять, що вона проживе не більше 5 років.