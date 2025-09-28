Чоловік Симоньян вже у труні: з’явилися фото з похорону пропагандиста Кеосаяна
У столиці РФ ховають кремлівського рупора Тиграна Кеосаяна
У неділю, 28 вересня, в Москві проходить церемонія прощання з російським пропагандистом, чоловіком журналістки Маргарити Симоньян, Тиграном Кеосаяном, який помер цієї п’ятниці.
Що варто знати:
- У Москві проходить церемонія прощання з чоловіком Симоньян
- На жалобу прийшли відомі російські пропагандисти, політики та артисти, а також Стівен Сігал
- Кеосаян підтримував політику Кремля і потрапив під міжнародні санкції за участь у пропаганді війни
Як повідомляють росЗМІ, траурний захід відбувається у Вірменській церкві на Олімпійському проспекті. Попрощатися з Кеосаяном прийшли такі самі рупори Кремля.
Зібралися в одному місці буквально всі представники пропагандистської машини країни-агресорки: представник російського МЗС Марія Захарова, радник Путіна Володимир Мединський, пропагандистка Ірада Зейналова, путіністи Федір Бондарчук, Філіп Кіркоров, Лариса Доліна, Володимир Машков, Іван Охлобистін, Євген Петросян, інші відомі "чорні роти" і навіть американський актор Стівен Сігал.
Повідомляється, що вінки на церемонію прощання з чоловіком Симоньян надіслали Путін, його речник Дмитро Пєсков і прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.
Тигран Кеосаян у труні: фото
Тигран Кеосаян — що відомо про пропагандиста
У січні 2025 року чоловік головного редактора російського державного телеканалу RT Симоньян переніс клінічну смерть і впав у кому. Було відомо про його давні проблеми із серцем. Він активно підтримував політику Кремля, зокрема щодо України. За участь у пропаганді війни потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та інших країн. Раніше "Телеграф" розповідав, що українці створили чимало мемів про смерть пропагандиста.