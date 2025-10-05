"Бухала просто, а з похмелюги - понесло": вдову пропагандиста Кеосаяна підняли на сміх у мережі

Українці не втрималися обговорити нову появу Симоньян

Поки росіяни знаходяться у пошуку могили російського режисера і пропагандиста Тиграна Кеосаяна, його вдова, ще одна кремлівська рупорка Маргарита Симоньян намагається викликати співчуття. У журналістки, яка мріяла про "Київ за три дні", це погано виходить.

Що потрібно знати:

Симоньян з’явилася на публіці через дев’ять днів після смерті чоловіка-пропагандиста

Росіянка спробувала викликати співчуття, звернувшись до померлого чоловіка

У мережі висміяли поведінку пропагандистки, звинувативши її у нещирості та показусі

На дев’ятий день з моменту смерті чоловіка, Симоньян вперше з’явилася на публіці. У своєму Телеграм-каналі вона виклала відео, на якому звертається до покійного Кеосаяна у жалобному вбранні та чорній хустці. Варто наголосити, що пропагандистка на кадрах читає вірші і багато посміхається.

Як зараз виглядає Маргарита Симоньян: фото

Поява Симоньян у медіапросторі викликала шквал критики не лише українців, а й самих росіян, які не вірять у щирість російської журналістки.

"Ну пряма поетесою стала, на камеру тугу показує, на могилі ці слова треба вимовляти, а не на людях"

"Бухала просто! А з похмелюги — понесло!"

"З її рота ллється помийка"

"Маргарита, чоловік тобі зайняв місце в першому ряду на концерт Кобзона. Ти ще тут? Поспішай"

"Бумеранг вже вдарив по цьому тиграну кеосаяну. Він хотів швидко бути в Києві, а потрапив до Кобздона. Ця нікчема підтримувала путінський режим"

Смерть Тиграна Кеосаяна

У січні 2025 року чоловік головного редактора російського державного телеканалу RT Маргарити Симоньян переніс клінічну смерть і впав у кому. Було відомо про його давні проблеми із серцем. Чоловік помер у п’ятницю, 26 вересня, а церемонія прощання з Кеосаяном відбулася у неділю, 28 вересня.

Вшанував пам’ять пропагандиста навіть Путін, відправивши на захід отруйний вінок. Крім смерті чоловіка, карма прилетіла Симоньян й у вигляді хвороби – у неї виявили рак.