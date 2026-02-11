"Халтура, двійник, китайська репліка": відео з "воскреслим" сином Кадирова викликало суперечки

Відео мало спростувати чутки, але викликало нові питання у користувачів

Глава Чечні Рамзан Кадиров показав свого сина Адама на відео майже через місяць після чуток про ДТП. Однак у мережі багато хто вже припустив, що це може бути двійник.

Що потрібно знати:

16 січня у ЗМІ з’являлася інформація, що 18-річний Адам Кадиров попав у ДТП у Грозному і перебуває у тяжкому стані

Рамзан Кадиров намагається розвіяти чутки та показує на відео свого сина

У соціальних мережах порівнюють зовнішність Адама Кадирова на відео та старих фото, і будують теорії, що це двійник

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Рамзана Кадирова. Він знімає за столом свого помічника Вісмурада Алієва та секретаря Ради Безпеки ЧР, свого сина Адама Кадирова. При цьому Адама він називає "воскреслим всупереч останнім вкидам".

Цікава позначка: на столі можна помітити бляшанку чаю Lipton. Але чайна компанія Ekaterra, що володіє брендами Lipton, Saito та Brooke Bond, припинила роботу в Росії ще наприкінці 2022 року. Виробництво на фабриці у Санкт-Петербурзі було згорнуто, а продаж чаю цих марок повністю припинено.

Що пишуть у мережі

Після публікації відео та прагнення Кадирова довести, що з його сином все гаразд, користувачі мережі, навпаки, задумалися, що хлопець у ролику не схожий на Адама:

"Я не зрозумію, що в цій людині від Адама?"

"Замінили чи що?"

"Це якась китайська репліка з Temu"

"Зовсім не схожий"

"Схоже, двійник"

Люди порівнюють старі фотографії Адама Кадирова з тим, кого у новому відео показав Рамзан Кадиров. Багато хто бачать масу відмінностей. Але в той же час деякі припускають, що син Кадирова просто схуд і тому трохи змінився зовні.

У мережі обговорюють Адама Кадирова. Скріншот: Threads

Адам Кадиров потрапив у ДТП — що відомо

Увечері 16 січня з’явилася інформація, що у Грозному кортеж сина Кадирова на високій швидкості попав в аварію. Після цього Кадирова-молодшого, як повідомлялося, у тяжкому стані екстрено госпіталізували до Москви літаком.

Пізніше стало відомо, що у Адама Кадирова зламана щелепа. Також у нього нібито травма селезінки, переломи та ушкодження обличчя. Проте травми не загрожують життю.

Після цього Рамзан Кадиров мовчав про інцидент майже місяць. І ось тільки зараз вирішив заявити, що інформація про аварію, нібито фейк.

Хто такий Адам Кадиров

З квітня минулого року батько призначив 18-річного Адама Кадирова секретарем Ради безпеки Чечні. 2023 року у 15-річному віці він став широко відомий через побиття 19-річного уродженця України Микити Журавеля, заарештованого за спалення Корану в російському Волгограді. Син Кадирова побив його у СІЗО міста Грозного.

Після цього Адам отримав звання Героя Чеченської Республіки. Також тоді він отримав посаду начальника відділу забезпечення безпеки Рамзана Кадирова.

Улюблений син Кадирова, незважаючи на молодий вік, має багато регалій та орденів. Щоб перерахувати всі нагороди Адама, потрібно півсторінки. Більшість із них одержала від свого батька або голів мусульманських республік, що входять до складу РФ (на чутки, на прохання останнього).

Адам Кадиров також є куратором чеченського батальйону ім. Шейх Мансура, Російського університету спецназу імені В. В. Путіна та Міністерства внутрішніх справ у Чеченській Республіці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кадиров уперше прокоментував ДТП за участю сина. Він назвав це "вкиданням" і послався на штучний інтелект.