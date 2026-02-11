"Халтура, двойник, китайская реплика": видео с "воскресшим" сыном Кадырова вызвало споры

Появившееся видео должно было опровергнуть слухи, но вызвало новые вопросы у пользователей

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал своего сына Адама на видео спустя почти месяц после слухов о ДТП. Однако в сети многие уже предположили, что это может быть двойник.

Что нужно знать:

16 января в СМИ появлялась информация, что 18-летний Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном и находится в тяжелом состоянии

Рамзан Кадыров пытается развеять слухи и показывает на видео своего сына

В социальных сетях сравнивнивают внешность Адама Кадырова на видео и старых фото, и строят теории, что это двойник

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Рамзана Кадырова. Он снимает на столом своего помощника Висмурада Алиева и секретаря Совета Безопасности ЧР, своего сына Адама Кадырова. При этом Адама он назввает "воскресшим вопреки последним вбросам".

Интересная пометка: на столе можно заметить жестяную банку чая Lipton. Но чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, прекратила работу в России еще в конце 2022 года. Производство на фабрике в Санкт-Петербурге было свернуто, а продажа чая этих марок полностью прекращена.

Что пишут в сети

После публикации видео и и рвения Кадырова доказать, что с его сыном все в порядке, пользователи сети, наоборот, задумались, что парень в ролике не похож на Адама:

"Я не пойму, что в этом человеке от Адама?"

"Заменили что ли?"

"Это какая-то китайская реплика с Temu"

"Совсем не похож"

"Похоже, двойник"

Люди сравнивают старые фотографии Адама Кадырова с тем, кого в новом видео показал Рамзан Кадыров. Многие видят массу отличий. Но в то же время, некоторые предполагают, что сын Кадырова просто похудел и потому немного изменился внешне.

В сети обсуждают Адама Кадырова. Скриншот: Threads

Адам Кадыров попал в ДТП — что известно

Вечером 16 января появилась информация, что в Грозном кортеж любимого сына Кадырова на высокой скорости попал в аварию. После этого Кадырова-младшего, как сообщалось, в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москву самолетом.

Адам Кадыров

Позже стало известно, что у Адама Кадырова сломана челюсть. Также у него якобы травма селезенки, переломы и повреждение лица. Однако травмы не угрожают жизни.

После этого Рамзан Кадыров молчал об инциденте почти месяц. И вот только сейчас решил заявить, что информация об аварии, якобы фейк.

Кто такой Адам Кадыров

С апреля прошлого года отец назначил 18-летнего Адама Кадырова секретарем Совбеза Чечни. В 2023 году в 15-летнем возрасте он стал широко известен из-за избиения 19-летнего уроженца Украины Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана в российском Волгограде. Сын Кадырова избил его в СИЗО города Грозного.

Адам Кадыров и Рамзан Кадыров

После этого Адам получил звание Героя Чеченской Республики. Также тогда он получил должность начальника отдела обеспечения безопасности Рамзана Кадырова.

Любимый сын Кадырова, несмотря на молодой возраст, имеет множество регалий и орденов. Чтобы перечислить все награды Адама, нужно полстраницы. Большинство из них получило от своего отца или глав мусульманских республик, входящих в состав РФ (по слухам, по просьбе последнего).

Адам Кадыров также является куратором чеченского батальона им. Шейх Мансура, Российского университета спецназа имени В. В. Путина и Министерства внутренних дел в Чеченской Республике.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кадыров впервые прокомментировал ДТП с участием сына. Он назвал это "вбросом" и сослался на искусственный интеллект.