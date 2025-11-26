Стала "схожа на Трампа"? В мережі жартують над зовнішністю Меланії (відео)

Користувачі зазначають, що міміка і жести Дональда і Меланії Трамп — ідентичні

Перша леді США Меланія Трамп офіційно відкрила різдвяний сезон у Білому домі, прийнявши головну ялинку. Доставлення до столиці відбулась у святковій манері — дерево прибуло до Білого дому у екіпажі, запряженому кіньми — традиційно й урочисто. Однак українці захейтили цю подію, мовляв, на Україну летять ракети, а вони тішаться гігантській ялинці.

Що варто знати

Меланія Трамп зустріла головну ялинку Білого дому, яку традиційно доставили кінним екіпажем

Головною ялинкою стала сосна з Мічигану, вирощена компанією-переможницею національного конкурсу

Дерево встановлять у Блакитній кімнаті, а публічний показ святкового оздоблення для відвідувачів Білого дому планують відновити з 2 грудня.

Що відомо про цю ялинку

Головною ялинкою цього року стала 25-футова (приблизно 7,6 метрів) сосна виду concolor fir. Вона була вирощена на фермі Korson's Tree Farms у штаті Мічиган.

Ця компанія отримала честь виростити різдвяну ялинку для Білого дому. Річ у тім, що Korson's Tree Farms перемогла у національному конкурсі ялинок, який був організований Національною асоціацією різдвяних ялинок, який організовують з 1966 року.

Встановлять сосну в одній із центральних зал Білого дому — Блакитній кімнаті, де традиційно розміщують "головний символ Різдва". З 2 грудня планують відновити публічний показ святкового оздоблення для відвідувачів. Однак через реконструкцію Східного крила у Білому домі.

Образ Меланії Трамп

Для зустрічі головної ялинки Меланія обрала стильний зимовий лук. Довге пальто кремового кольору, червоні шкіряні рукавички і туфлі в клітинку від Manolo Blahnik, повідомляє The Sun.

Меланія Трамп зустріла ялинку. Фото: Getty Images

Коли ця новина розлетілася мережею, українці обурилися такою розкішшю у США. Одні пишуть у коментарях, що шкода зрубаного дерева, а інші порівнюють новорічні свята у Штатах і в Україні.

"До Різдва ще обсиплеться. Шкода, що таку красу зрубали. Скільки років росте, щоб багачі потішились фотками"

Кому ялинки, свята, а кому ракети на голову"

"Україна вітає. А тільки українським дітям замість ялинки летять ракети"

У мережі розкритикували головну ялинку Білого дому

Критика ялинки у Білому домі

Користувачка Threads, українка Катерина у своєму дописі зазначила, що Меланія стала схожою на Дональда Трампа. На її думку, вони користуються послугами одного косметолога.

"Знаєте оцей прикол, коли пари довго разом, то партнери стають схожі один на одного. Мені Меланія наче почала перетворюватись у якусь карикатурну подобу свого чоловіка, навіть рухи і міміка. Чи то в них один хірург-косметолог на двох"

Меланію Трамп розкритикували

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш невдалі образи Меланії Трамп. Колишня модель неодноразово опинялася в центрі критики, обираючи вбрання, яке виглядало зовсім недоречним для тієї чи іншої події.