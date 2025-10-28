Трамп влаштував шоу в Японії: вирішив підкорити військових своїм фірмовим жестом (відео)

Військові з усмішками спостерігали за легендарним танцем Трампа

Американський президент Дональд Трамп відвідав авіаносець USS George Washington у японському місті Йокосука. Перед моряками зі сцени він виконав свій фірмовий танець під YMCA гурту The Village People.

Що потрібно знати:

Трамп у Японії вирушив на військову базу в Йокосуку, де зустрівся з американськими військовими та продемонстрував їм свій танець

Військові з посмішками спостерігали за танцями Трампа та знімали його на відео

Танець Трампа зародився в 2020 році під час його передвиборчої кампанії і завдяки своїй впізнаваності він швидко перетворився на мем і став вірусним інтернет-феноменом.

Після танцю американський лідер виступив із промовою

Відповідне відео трампівського танцю було опубліковано у мережі та вже зібрав безліч коментарів.

Після танцю Трамп виступив із промовою, в якій наголосив, що США та Японія залишаються друзями, незважаючи на "невеликий конфлікт" у минулому.

Наші відносини з Японією залишаються близькими весь цей час. Забавно, що з Японією у нас стався невеликий конфлікт (атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі – прим. ред). Можливо, ви про це чули. Але після такої жахливої події наші дві країни залишаються найближчими друзями та партнерами, яких ви тільки можете собі уявити заявив Трамп.

Президент США також назвав американську армію найсильнішою у світі.

USS George Washington — що це

У листопаді 2024 року США направили атомний авіаносець Джордж Вашингтон (George Washington) у військово-морську базу сил самооборони Японії Йокосука біля входу в Токійську затоку для передового розгортання на постійній основі.

Авіаносець George Washington

Авіаносець "Джордж Вашингтон" був включений до складу ВМС США у 1992 році. Його водотоннажність – 104 200 тонн, довжина – майже 333 метри. Корабель може нести до 90 літаків і гелікоптерів і очолює ударну групу ВМС, до якої зазвичай входять два ракетні крейсери, кілька ракетних есмінців і атомний підводний човен.

