Трамп влаштував шоу в Японії: вирішив підкорити військових своїм фірмовим жестом (відео)
Військові з усмішками спостерігали за легендарним танцем Трампа
Американський президент Дональд Трамп відвідав авіаносець USS George Washington у японському місті Йокосука. Перед моряками зі сцени він виконав свій фірмовий танець під YMCA гурту The Village People.
Що потрібно знати:
- Трамп у Японії вирушив на військову базу в Йокосуку, де зустрівся з американськими військовими та продемонстрував їм свій танець
- Військові з посмішками спостерігали за танцями Трампа та знімали його на відео
- Танець Трампа зародився в 2020 році під час його передвиборчої кампанії і завдяки своїй впізнаваності він швидко перетворився на мем і став вірусним інтернет-феноменом.
- Після танцю американський лідер виступив із промовою
Відповідне відео трампівського танцю було опубліковано у мережі та вже зібрав безліч коментарів.
Після танцю Трамп виступив із промовою, в якій наголосив, що США та Японія залишаються друзями, незважаючи на "невеликий конфлікт" у минулому.
Наші відносини з Японією залишаються близькими весь цей час. Забавно, що з Японією у нас стався невеликий конфлікт (атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі – прим. ред). Можливо, ви про це чули. Але після такої жахливої події наші дві країни залишаються найближчими друзями та партнерами, яких ви тільки можете собі уявити
Президент США також назвав американську армію найсильнішою у світі.
USS George Washington — що це
У листопаді 2024 року США направили атомний авіаносець Джордж Вашингтон (George Washington) у військово-морську базу сил самооборони Японії Йокосука біля входу в Токійську затоку для передового розгортання на постійній основі.
Авіаносець "Джордж Вашингтон" був включений до складу ВМС США у 1992 році. Його водотоннажність – 104 200 тонн, довжина – майже 333 метри. Корабель може нести до 90 літаків і гелікоптерів і очолює ударну групу ВМС, до якої зазвичай входять два ракетні крейсери, кілька ракетних есмінців і атомний підводний човен.
