А як же Меланія? Трамп "ризикнув" політичною кар’єрою заради іншої жінки

Багато хто висміяв Трампа, зазначивши, що він ганьбить Америку

Президент США Дональд Трамп, який підколов Віткоффа за зустріч із Путіним, знову викликав хвилю критики своєю поведінкою. Лідер країни не стримався і публічно захопився красою прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні.

Що варто знати:

Дональд Трамп та представники 27 країн взяли участь у Саміті щодо врегулювання війни в Секторі Газа

в Президент США під час заходу обсипав компліментами прем’єра Італії Джорджу Мелоні

Про це повідомляє видання News Break. Американці через таку поведінку розкритикували Трампа.

Дональд Трамп назвав Джорджу Мелоні "красивою жінкою"

Саміт з приводу підписання мирної угоди на Близькому Сході, проходив у Єгипті та зібрав понад двадцять світових лідерів, серед яких був і Дональд Трамп. Президент США почав свій виступ зі звернення до політиків, але незабаром раптово змінив тему і перемикнув увагу на зовнішність прем’єра Італії Джорджії Мелоні.

Дональд Трамп на саміті у Єгипті, Фото: Getty Images

У нас є жінка, молода жінка, яка — я, напевно, не маю цього говорити, бо зазвичай після таких слів твоя політична кар’єра закінчується, якщо ти скажеш, що вона гарна молода жінка... Зараз, у Сполучених Штатах, якщо назвеш жінку гарною — це кінець твоєї кар’єри, але я ризикну Дональд Трамп

Потім президент повернувся в пошуках італійського прем’єра і додав: "Де вона… ось вона. Адже ти не проти, якщо я назву тебе красивою, так? А ти і справді красива".

Дональд Трамп публічно захопився красою Джорджі Мелоні, Фото: Getty Images

Крім зовнішності, Трамп похвалив Мелоні як "неймовірну жінку" і відзначив її "поважне політичне становище" в Італії. Але користувачі мережі почали критикувати Трамп за його поведінку.

"Це огидно. Посеред промови в Єгипті Трамп назвав прем’єр-міністра Італії "гарною молодою жінкою", і вона виглядала вкрай ніяковіло. Він продовжує ганьбити США на світовій арені", — написав один користувач. Інший іронічно зауважив : "Трамп щойно назвав президента Італії "гарною молодою жінкою", а потім сказав, що його кар’єра може закінчитися. Сподіваємося, хоча б у цьому він має рацію".

Поведінку Трампа щодо Мелоні розкритикували у мережі, Фото: Getty Images

