Потай називає її "скалкою в боці": кого з дітей Трампа Меланія ненавидить найбільше

Війна між мачухою та падчеркою не вщухає

Багато років ходять чутки про напружені стосунки між Меланією Трамп та старшою дочкою чоловіка від першого шлюбу з Іваною Зельнічковою: за ефектними сімейними кадрами та офіційними виходами між жінками ховається прихований конфлікт.

Днями президент США і перша леді стали почесними гостями британської монархії, де насолодилися справжнім королівським прийомом. Вирушаючи у цей державний візит, Меланія була рада відсутності у важливій поїздці падчерки Іванки Трамп.

Як повідомляє біограф Мері Джордан, пише Express, 55-річна дружина Трампа відчуває "величезну ворожість" до 43-річної Іванки та постійно свариться з дочкою президента. В останні роки стає все більш очевидним, що Меланія та Іванка зберігають натягнуті стосунки.

Фото: Getty Images

Згідно з ексклюзивним репортажем The Daily Mail, джерела, близькі до першої леді, повідомляють, що Меланія таємно називає падчерку "скалкою в боці". Хоча публічних конфліктів між жінками не було, стверджується, що їхні стосунки супроводжуються напругою, оскільки обидві "борються за увагу президента".

Де зараз Іванка Трамп

Фото: Getty Images

Після поразки Трампа на виборах 2020 року Іванка, яка раніше була радником батька-президента, відійшла від публічної уваги. Зараз вона не обіймає жодної офіційної посади в чинній адміністрації Білого дому, живе в Маямі з чоловіком Джаредом Кушнером і виховує дітей.