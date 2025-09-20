Потай називає її "скалкою в боці": кого з дітей Трампа Меланія ненавидить найбільше
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Війна між мачухою та падчеркою не вщухає
Багато років ходять чутки про напружені стосунки між Меланією Трамп та старшою дочкою чоловіка від першого шлюбу з Іваною Зельнічковою: за ефектними сімейними кадрами та офіційними виходами між жінками ховається прихований конфлікт.
Днями президент США і перша леді стали почесними гостями британської монархії, де насолодилися справжнім королівським прийомом. Вирушаючи у цей державний візит, Меланія була рада відсутності у важливій поїздці падчерки Іванки Трамп.
Як повідомляє біограф Мері Джордан, пише Express, 55-річна дружина Трампа відчуває "величезну ворожість" до 43-річної Іванки та постійно свариться з дочкою президента. В останні роки стає все більш очевидним, що Меланія та Іванка зберігають натягнуті стосунки.
Згідно з ексклюзивним репортажем The Daily Mail, джерела, близькі до першої леді, повідомляють, що Меланія таємно називає падчерку "скалкою в боці". Хоча публічних конфліктів між жінками не було, стверджується, що їхні стосунки супроводжуються напругою, оскільки обидві "борються за увагу президента".
Де зараз Іванка Трамп
Після поразки Трампа на виборах 2020 року Іванка, яка раніше була радником батька-президента, відійшла від публічної уваги. Зараз вона не обіймає жодної офіційної посади в чинній адміністрації Білого дому, живе в Маямі з чоловіком Джаредом Кушнером і виховує дітей.