Збільшила груди, змінила форму очей і не тільки: як змінилася Меланія Трамп після пластики (фото)

Меланія почала змінюватися зовнішньо у розпал своєї модельної кар'єри

Перша леді США Меланія Трамп у молодості працювала моделлю в Європі. Помітно, що з тих часів її зовнішність суттєво змінилася.

Що треба знати:

Меланія починала модельну кар'єру у рідній Словенії

Її зовнішність поступово змінювалась із розвитком модельної кар'єри

Меланію підозрюють у збільшенні грудей, губ, зміні форми носа та очей

"Телеграф" вирішив з'ясувати, який вигляд мала Меланія у молодості до пластичних операцій, а також як змінилась з тих часів.

Пластичні операції Меланії Трамп

Меланія Кнавс народилась у Словенії, де почала займатися моделінгом ще у 16 років. Вона знялась у своїй першій професійній фотосесії ще у шкільні роки. Помітно, що в юності Меланія мала темне русяве волосся, пухкі щоки і тонкі губи.

Меланія Кнавс в юності, фото з мережі

Меланія Кнавс мала темне волосся, фото з мережі

Меланія Кнавс в юності, фото з мережі

Невдовзі Кнавс запропонували роботу моделі в Італії. Певний час вона знімалась у жанрі "ню". Меланія мала ідеальний зріст для моделі — 180 сантиметрів, тож швидко просувалась у кар'єрі. Невдовзі стало помітно, що у Меланії суттєво збільшилися груди. Тож почали ширитися чутки, що вона зробила мамопластику.

Меланія збільшувала груди, фото з мережі

У 1996 році Меланія переїхала до США, де продовжила розвивати кар'єру моделі. Подейкують, що саме в цей період дівчина почала змінювати зовнішність, аби мати ефектніший вигляд. У 1998 році Меланія познайомилась з бізнесменом Дональдом Трампом, і ця зустріч стала для неї доленосною. Невдовзі вони почали зустрічатися, а у 2005 році побралися.

Меланія і Дональд Трамп у 1998 році, фото Getty Images

Судячи з фото, форма носа Меланії змінилася — він став витонченішим. Тому припускали, що модель робила ринопластику. Також вона збільшила губи — це видно, якщо порівняти фото з юності, а контур обличчя став чіткішим.

Меланія робила ринопластику, фото Getty Images

Ще одна помітна зміна у зовнішності Меланії — очі. Були чутки, що вона зробила блефаропластику — підтяжку верхньої повіки і кантопексію — підняття нижньої повіки для створення "лисячого погляду".

Меланія Трамп робила операції для "лисячого погляду", фото Getty Images

Меланія Трамп у 2000-х, фото Getty Images

Фахівці вважають, що Меланія вдавалась до ін'єкцій ботоксу, оскільки її лоб є гладким і нерухомим. Також експерти відзначають, що жінка використовує філери та імпланти у зоні щік, тому її контури обличчя є чіткими. Окрім цього, перша леді США відвідує косметологів. Припускається, що вона проходить такі процедури, як мезотерапія, біоревіталізація та ін’єкції гіалуронової кислоти.

Меланія Трамп робить ботокс, фото Getty Images

Меланія Трамп має чіткі контури обличчя, фото Getty Images

Меланія Трамп користується послугами косметологів, фото Getty Images

Сама ж Меланія заперечувала будь-які пластичні операції. Вона казала, що має чудову генетику і нічого не змінювала у собі.

