Збільшила груди, змінила форму очей і не тільки: як змінилася Меланія Трамп після пластики (фото)
Меланія почала змінюватися зовнішньо у розпал своєї модельної кар'єри
Перша леді США Меланія Трамп у молодості працювала моделлю в Європі. Помітно, що з тих часів її зовнішність суттєво змінилася.
Що треба знати:
- Меланія починала модельну кар'єру у рідній Словенії
- Її зовнішність поступово змінювалась із розвитком модельної кар'єри
- Меланію підозрюють у збільшенні грудей, губ, зміні форми носа та очей
"Телеграф" вирішив з'ясувати, який вигляд мала Меланія у молодості до пластичних операцій, а також як змінилась з тих часів.
Пластичні операції Меланії Трамп
Меланія Кнавс народилась у Словенії, де почала займатися моделінгом ще у 16 років. Вона знялась у своїй першій професійній фотосесії ще у шкільні роки. Помітно, що в юності Меланія мала темне русяве волосся, пухкі щоки і тонкі губи.
Невдовзі Кнавс запропонували роботу моделі в Італії. Певний час вона знімалась у жанрі "ню". Меланія мала ідеальний зріст для моделі — 180 сантиметрів, тож швидко просувалась у кар'єрі. Невдовзі стало помітно, що у Меланії суттєво збільшилися груди. Тож почали ширитися чутки, що вона зробила мамопластику.
У 1996 році Меланія переїхала до США, де продовжила розвивати кар'єру моделі. Подейкують, що саме в цей період дівчина почала змінювати зовнішність, аби мати ефектніший вигляд. У 1998 році Меланія познайомилась з бізнесменом Дональдом Трампом, і ця зустріч стала для неї доленосною. Невдовзі вони почали зустрічатися, а у 2005 році побралися.
Судячи з фото, форма носа Меланії змінилася — він став витонченішим. Тому припускали, що модель робила ринопластику. Також вона збільшила губи — це видно, якщо порівняти фото з юності, а контур обличчя став чіткішим.
Ще одна помітна зміна у зовнішності Меланії — очі. Були чутки, що вона зробила блефаропластику — підтяжку верхньої повіки і кантопексію — підняття нижньої повіки для створення "лисячого погляду".
Фахівці вважають, що Меланія вдавалась до ін'єкцій ботоксу, оскільки її лоб є гладким і нерухомим. Також експерти відзначають, що жінка використовує філери та імпланти у зоні щік, тому її контури обличчя є чіткими. Окрім цього, перша леді США відвідує косметологів. Припускається, що вона проходить такі процедури, як мезотерапія, біоревіталізація та ін’єкції гіалуронової кислоти.
Сама ж Меланія заперечувала будь-які пластичні операції. Вона казала, що має чудову генетику і нічого не змінювала у собі.
