Молочна компанія "Волошкове поле" вчергове взяла участь у виставці Gulfood у Дубаї

Презентація нових товарів розкрила потенціал співробітництва на 2024 рік

Gulfood – одна з найвпливовіших міжнародних продовольчих виставок світу, що проходить у місті Дубай в ОАЕ. Щороку ця виставка збирає понад 100 тисяч відвідувачів зі 182 країн світу. Презентаційний тиждень на виставці Gulfood проходить для кожної компанії в шаленому ритмі зустрічей та спілкуванні з потенційними клієнтами.

Детальніше про участь у виставці Gulfood розповідає директор з експорту Ірина Віхтюк.

"Вже кілька років поспіль наша команда МК "Волошкове поле" бере участь у Gulfood. Це чудова можливість познайомитись з новими клієнтами, зустрітися з нашими теперішніми партнерами для обговорення поточних питань, перспектив подальшого розвитку, а також презентувати новинки. На виставці Gulfood, ми представляємо продукцію трьох наших заводів-виробництв. Це молочна продукція ПрАТ "ЮРІЯ", згущене молоко Первомайського молочноконсервного комбінату і група твердих та плавлених сирів Хмельницької маслосирбази. І, якщо чесно, саме презентація новинок і фідбек від потенційних клієнтів щодо них - це найцікавіша частина участі у виставці", — говорить Ірина Віхтюк.

Основною новинкою від МК "Волошкове поле" на виставці Gulfood стала лінійка сирків в кольоровій глазурі, а саме:

Сирок кокосовий в глазурі з ароматом маракуї

Сирок в глазурі з ароматом малини та з наповнювачем "Малина"

Сирок в глазурі з ароматом манго та з наповнювачем "Ананас"

Сирок в глазурі з ароматом лайма та з наповнювачем "Лісова ягода"

"Наша нова лінійка сирків глазурованих насправді має здивувати нашого споживача, — говорить Віталій Пустовіт, генеральний директор ПрАТ "ЮРІЯ". — Попри все, ми старанно працювали над цією смакотою. Тому з гордістю я заявляю, що байдужими наші нові сирки не залишать нікого, навіть того, хто не смакує солодкого, бо ж яскраві, соковиті кольори сирків точно викличуть захват і щиру посмішку у людини", — додає Віталій Пустовіт.

Ізраїль, США, Південно-Африканська Республіка, Молдова, Канада – представники ритейлів цих країн, вже давно вподобали асортимент МК "Волошкове поле". Тому презентація нових товарів на виставці Gulfood розкрила потенціал співробітництва на 2024 рік.

Нагадуємо, "Волошкове поле" входить до ТОП–10 найбільших переробників молока в країні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляється силами ПрАТ "ЮРІЯ". Компанія є найбільшим виробником молочних продуктів в Черкаській області, експортуючи свою продукцію у 20 країн світу. Власниками МК "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалови.