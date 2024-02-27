Молочная компания "Волошкове поле" в очередной раз приняла участие в выставке Gulfood в Дубае

Потому презентация новых товаров раскрыла потенциал сотрудничества на 2024 год

Gulfood – одна из самых влиятельных международных продовольственных выставок мира, проходящая в городе Дубай в ОАЭ. Ежегодно эта выставка собирает более 100 тысяч посетителей из 182 стран мира. Презентационная неделя на выставке Gulfood проходит для каждой компании в безумном ритме встреч и общении с потенциальными клиентами.

Детальнее об участии в выставке Gulfood рассказывает директор по экспорту Ирина Вихтюк.

"Уже несколько лет подряд наша команда МК "Волошкове поле" принимает участие в Gulfood. Это отличная возможность познакомиться с новыми клиентами, встретиться с нашими нынешними партнерами для обсуждения текущих вопросов, перспектив дальнейшего развития, а также презентовать новинки. На выставке Gulfood мы представляем продукцию трех наших заводов-производств. Это молочная продукция ЧАО "ЮРІЯ", сгущенка Первомайского молочноконсервного комбината и группа твердых и плавленых сыров Хмельницкой маслосырбазы. И, если честно, именно презентация новинок и фидбек от потенциальных клиентов по ним — это самая интересная часть участия в выставке", — говорит Ирина Вихтюк.

Основной новинкой от МК "Волошкове поле" на выставке Gulfood стала линейка сырков в цветной глазури, а именно:

Сырок кокосовый в глазури с ароматом маракуи.

Сырок в глазури с ароматом малины и с наполнителем "Малина"

Сырок в глазури с ароматом манго и с наполнителем "Ананас"

Сырок в глазури с ароматом лайма и с наполнителем "Лесная ягода"

"Наша новая линейка сырков глазированных на самом деле должна удивить нашего потребителя, — говорит Виталий Пустовит, генеральный директор ЧАО "ЮРІЯ". — Несмотря на все, мы усердно работали над этим вкусностями. Поэтому с гордостью я заявляю, что наши новые сырки никого не оставят равнодушным, даже того, кто не ест сладкого, потому что яркие, сочные цвета сырков точно вызовут восторг и искреннюю улыбку у человека», — добавляет Виталий Пустовит.

Израиль, США, Южно-Африканская Республика, Молдова, Канада – представителям ритейлов этих стран уже давно понравился ассортимент МК "Волошкове поле". Потому презентация новых товаров на выставке Gulfood раскрыла потенциал сотрудничества на 2024 год.

Напоминаем, "Волошкове поле" входит в ТОП–10 крупнейших переработчиков молока в стране. Продукция бренда "Волошкове поле" производится силами ЧАО "ЮРІЯ". Компания является крупнейшим производителем молочных продуктов в Черкасской области, экспортируя свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами МК "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табаловы.