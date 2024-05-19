Як зрозуміти що з вашим собакою все гаразд: кінологи відповіли на 6 актуальних запитань про дресирування

З перших днів життя собака вчиться добувати їжу, знаходити тепло, взаємодіяти з іншими цуценятами та своєю мамою. Тварини розуміють свій соціум краще за людей, проте цих інстинктів і навичок недостатньо, аби вміти поводитися в нашому суспільстві.

Як виховати собаку й адаптувати її до правил життя серед людей та інших тварин, "Телеграфу" розповіла суддя МКФ, тренерка, спортсменка і власниця професійного розплідника бордер-колі Марина Немченко та кандидат ветеринарних наук, експерт з наукових комунікацій Royal Canin Олександр Айшпур.

1.Як навчити пса правильно спілкуватися з іншими собаками?

З самісінького народження пес живе у "соціумі собак", адже росте у виводку з іншими цуценятами. Навички соціалізації цуценя отримує в перші тижні життя від матері – зазвичай цього, у поєднанні з інстинктами, досить, аби собака навчився жити серед "своїх" і набув необхідні навички.

Втім, для адекватної поведінки в місті собаці потрібне спеціальне навчання. Кожен власник хоче, щоб його тварина була спокійною, могла проїхати у ліфті та пройти повз інших собак без "пригод". Для цього пса треба навчати новій і часто не притаманній для нього поведінці.

Марина Немченко наголошує: в дикій природі собаки можуть не підходити один до одного за сотні метрів, адже перебувати ближче для них буде неприродньо – наближення провокує конфлікт. У місті ж нема можливості не зустрічатися з іншими тваринами, тому пса треба привчати до нових, не інстинктивних для нього правил.

– Слід налагодити контакт із собакою та навчати її, враховуючи риси особистості конкретної тварини. Серед власників собак популярна думка, ніби свого улюбленця необхідно "соціалізувати" з іншими собаками. Але якщо тварина не виявляє бажання грати з іншими, то це може бути рисою її характеру. В такому разі спроби власника "подружити" свою собаку з іншими приведуть до прямо протилежного результату – тварина буде стресувати, нажахається або почне поводитися недружньо.

Не для всіх собак підходить активне спілкування із собі подібними. Для багатьох з них (а для інтровертних собак особливо) ця активність буде сприйматися як примусова. Варто розуміти, що стихійна і неконтрольована "тусовка" собак у парку та групове заняття з послуху – це зовсім різні речі, – каже фахівець.

2. З чого почати виховання собаки?

На думку спеціалістів, кожен власник собаки має пройти навчання з кінологом. Таке навчання покриває перші правила та запитання – як виводити собаку на прогулянку, як навчати базових команд тощо.

Під час цього тренінгу тренер допомагає власнику навчити собаку таких команд: "до мене", "повернись до мене", "не можна", "сидіти", "лежати", "стоп".

Навчання починається в розпліднику і його необхідно продовжувати з перших днів вдома. Якщо у розпліднику цуценя не навчали, треба починати робити це якнайшвидше.

Із собакою варто займатися щодня, адже для вивчення однієї команди потрібні сотні або навіть тисячі повторень (все залежить від породи улюбленця та його здатності до навчання). Що швидше собака вивчить команди та правила поведінки, то спокійнішим і безпечнішим буде життя його і всіх навколо.

Кінологиня підкреслює: для продуктивного навчання власник має бути послідовним у взаємодії з твариною: собака не слухатиметься на вулиці, якщо вдома вона може вільно лежати на дивані або забирати/красти їжу зі столу. Потрібно встановити із собакою робочі стосунки – важливо, аби тварина поважала і слухалася власника.

3.Мій пес – нормальний. Чому треба його виховувати?

Собака має поводитися прийнятно не лише для власника, а й для людей навколо. Він не має настрибувати на інших, бруднити речі та меблі, псувати майно чи заважати. Жити в місті з твариною, яка не слухається власника – безвідповідально до інших тварин і людей. Тому дуже важливо із самісінького початку налагодити із собакою гарні стосунки та навчати її команд і правил поведінки.

4.Перший тренінг пройдено. Як підкріпити поведінку собаки?

Собака має бути мотивованою і хотіти тренуватися. Для цього добре працює система, за якої собака "заробляє" свій корм або іграшки на тренуваннях і під час прогулянки.

Для цього тварину потрібно заохочувати одразу після успішного виконання вправи – наприклад, видаючи їй частину корму або смаколиків. Така схема має повторюватися багаторазово. Якщо собака не виконує вправу – вона не отримує корм/смаколики або іграшку/можливість побавитися в улюблений спосіб – вирити ямку чи поплавати.

Олександр Айшпур зауважує: контролюйте кількість ласощів, якими ви заохочуєте собаку під час тренування – так ви допоможете тварині уникнути набору зайвої ваги.

Якщо даєте собаці смаколики, віднімайте їхню калорійність від загальної калорійності корму на день. Стежте, аби смаколики не перевищили 10% енергії, що отримує тварина щодня. Також можна використовувати частину добової порції корму як заохочення собаки під час тренувань.

– Якщо ваш собака задіяний в інтенсивних тренуваннях протягом 1-3 годин щодня, наприклад, аджиліті, – він витрачає більше енергії, відповідно потребує більше калорій. Зазвичай, досить збільшити порцію корму, що покриває додаткові витрати енергії собаки.

Проте варто обов’язково стежити за кондицією тіла вашого улюбленця, тож краще проконсультуйтесь із ветеринарним лікарем, який допоможе вам підібрати необхідну порцію корму відповідно до активності саме вашого собаки, – каже експерт.

5.Що робити, коли собака не слухається?

Для початку варто знайти тренера, який допоможе відкоригувати поведінку. З чого можна розпочати його пошук:

зверніться у розплідник, де ви брали цуценя, або притулок — вони зазвичай знають і, можливо, співпрацюють зі спеціалістами;

на сайті Кінологічної спілки України;

кінологічні курси, але до вибору варто поставитись дуже відповідально і спершу обов’язково поспілкуватись із потенційним кінологом;

у тематичних групах в Facebook та чатах в Telegram (досить часто вони розподілені за породами собак, містами тощо).

Якщо ви помічаєте, що ваш собака має крайнощі в поведінці, – занадто чутливий або агресивний, домінантний, інтровертний чи пригнічений – варто проконсультуватись із кінологом. Він зможе порадити, чи слід у вашому випадку звернутись до іншого спеціаліста, можливо, до зоопсихолога, який розуміється на конкретній породі або особливостях поведінки.

Що вказує на те, що слід звернутися до вузького спеціаліста:

собака поводитися агресивно, ця поведінка не коригується базовим навчанням;

собака тікає від власника і не слухає команду "до мене";

поведінкові крайнощі: собака надто активна чи пасивна, тривожна тощо.

6.Як зрозуміти, чи вихований мій собака

За словами Марини Немченко, виховання собаки успішно закінчене, якщо:

тварина за першою командою прибігає до власника: хоч би що він робив і де б він був;

не підбирає нічого з землі, а якщо починає нюхати, то за командою "ні" піднімає голову і відходить в інший бік;

власник має змогу зупинити собаку в будь-який момент за командою. Вірною поведінкою буде така: собака зупиняється, далі чекає на інші команди власника;

собака чемно поводиться в різних ситуаціях в місті – в транспорті, серед дітей, коли бачить людей на велосипедах, ковзанах, роликах тощо.

– Якщо собака спокійна, адекватна, не становить загрози, не приносить шкоду оточуючим, то місія виховання виконана, – вважає експерт.

Якщо ви маєте собаку або ще тільки плануєте завести собі компаньйона, заплануйте час на спільні заняття та навчання. Заняття з кінологом – прояв відповідальності власника, безпека вашої собаки та оточуючих. А час, проведений разом за навчанням, та результати – безцінні.