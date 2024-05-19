Как понять что с вашей собакой все хорошо: кинологи ответили на 6 актуальных вопросов о дрессировке

С первых дней жизни собака учится добывать пищу, находить тепло, взаимодействовать с другими щенками и своей мамой. Животные понимают свой социум лучше людей, однако этих инстинктов и навыков недостаточно, чтобы уметь вести себя в нашем обществе.

Как воспитать собаку и адаптировать ее к правилам жизни среди людей и других животных, "Телеграфу" рассказала судья МКФ, тренер, спортсменка и владелица профессионального питомника бордер-коли Марина Немченко и кандидат ветеринарных наук, эксперт по научным коммуникациям Royal Canin Александр Айшпур.

1.Как научить собаку правильно общаться с другими собаками?

С самого рождения пес живет в "социуме собак", ведь растет в выводке с другими щенками. Навыки социализации щенок получает в первые недели жизни от матери – обычно этого, в сочетании с инстинктами, достаточно, чтобы собака научилась жить среди "своих" и приобрела необходимые навыки.

Впрочем, для адекватного поведения в городе собаке нужно специальное обучение. Каждый владелец хочет, чтобы его животное было спокойным, могло проехать в лифте и пройти мимо других собак без "приключений". Для этого пса нужно обучать новому и часто не присущему ему поведению.

Марина Немченко отмечает: в дикой природе собаки могут не подходить друг к другу за сотни метров, ведь находиться поближе для них будет неестественно – приближение провоцирует конфликт. В городе же нет возможности не встречаться с другими животными, поэтому собаку нужно приучать к новым, не инстинктивным для него правилам.

– Следует наладить контакт с собакой и обучать ее, учитывая черты личности конкретного животного. Среди владельцев собак популярно мнение, будто своего любимца необходимо "социализовать" с другими собаками. Но если животное не изъявляет желания играть с другими, то это может являться чертой его характера. В таком случае попытки владельца "подружить" свою собаку с другими приведут к прямо противоположному результату – животное будет стрессовать, напугается или начнет вести себя недружественно.

Не для всех собак подходит активное общение с себеподобными. Для многих из них (а для интровертных собак особенно) эта активность будет восприниматься как принудительная. Следует понимать, что стихийная и неконтролируемая "тусовка" собак в парке и групповое занятие по послушанию – это совершенно разные вещи, – говорит специалист.

2. С чего начать воспитание собаки?

По мнению специалистов, каждый владелец собаки должен пройти обучение с кинологом. Такая учеба покрывает первые правила и вопросы – как выводить собаку на прогулку, как обучать базовым командам и тому подобное.

Во время этого тренинга тренер помогает владельцу научить собаку таким командам: "ко мне", "вернись ко мне", "нельзя", "сидеть", "лежать", "стоп".

Учеба начинается в питомнике и его необходимо продолжать с первых дней дома. Если в питомнике щенка не учили, нужно начинать делать это как можно быстрее.

С собакой следует заниматься каждый день, ведь для изучения одной команды нужны сотни или даже тысячи повторений (все зависит от породы любимца и его обучаемой способности). Чем быстрее собака изучит команды и правила поведения, тем спокойнее и безопаснее будет жизнь его и всех вокруг.

Кинологиня подчеркивает: для продуктивной учебы владелец должен быть последовательным во взаимодействии с животным: собака не будет слушаться на улице, если дома она может свободно лежать на диване или забирать/воровать еду со стола. Нужно установить с собакой рабочие отношения – важно, чтобы животное уважало и слушалось владельца.

3.Мой пес – нормальный. Почему нужно его воспитывать?

Собака должна вести себя приемлемо не только для владельца, но и людей вокруг. Она не должна напрыгивать на других, пачкать вещи и мебель, портить имущество или мешать. Жить в городе с животным, которое не слушается владельца – безответственно к другим животным и людям. Поэтому очень важно с самого начала наладить с собакой хорошие отношения и обучать ее командам и правилам поведения.

4. Первый тренинг пройден. Как подкрепить поведение собаки?

Собака должна быть мотивированной и хотеть тренироваться. Для этого хорошо работает система, при которой собака "зарабатывает" свой корм или игрушки на тренировках и во время прогулки.

Для этого животное нужно поощрять сразу после успешного выполнения упражнения – например, выдавая ему часть корма или вкусностей. Такая схема должна повторяться многократно. Если собака не выполняет упражнение – она не получает корм/вкусности или игрушку/возможность поиграть любимым способом – вырыть ямку или поплавать.

Александр Айшпур замечает: контролируйте количество лакомства, которым вы поощряете собаку во время тренировки – так вы поможете животному избежать набора лишнего веса.

Если даете собаке вкусности, отнимайте их калорийность от общей калорийности корма в день. Следите, чтобы вкусности не превысили 10% энергии, получаемой животным ежедневно. Также можно использовать часть суточной порции корма в качестве поощрения собаки во время тренировок.

– Если ваша собака задействована в интенсивных тренировках в течение 1-3 часов ежедневно, например, аджилити, – она тратит больше энергии, соответственно требует больше калорий. Обычно достаточно увеличить порцию корма, что покрывает дополнительные затраты энергии собаки.

Однако следует обязательно следить за кондицией тела вашего любимца, так что лучше проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который поможет вам подобрать необходимую порцию корма в соответствии с активностью именно вашей собаки, – говорит эксперт.

5.Что делать, когда собака не слушается?

Для начала следует найти тренера, который поможет откорректировать поведение. С чего можно начать его поиск?

обратитесь в питомник, где вы брали щенка или приют — они обычно знают и, возможно, сотрудничают со специалистами;

на сайте Кинологического союза Украины;

кинологические курсы, но к выбору следует отнестись очень ответственно и сначала обязательно пообщаться с потенциальным кинологом;

в тематических группах в Facebook и чатах в Telegram (достаточно часто они распределены по породам собак, городам и т.п.).

Если вы замечаете, что ваша собака имеет крайности в поведении, – слишком чувствительная или агрессивная, доминантная, интровертная или подавленная – стоит проконсультироваться с кинологом. Он сможет посоветовать, следует ли в вашем случае обратиться к другому специалисту, возможно, к зоопсихологу, который разбирается в конкретной породе или особенностях поведения.

Что указывает на то, что следует обратиться к узкому специалисту:

собака ведет себя агрессивно, это поведение не корректируется базовым обучением;

собака убегает от владельца и не слушает команду "ко мне";

поведенческие крайности: собака слишком активная или пассивная, тревожная и т.д.

6.Как понять, воспитана ли моя собака

По словам Марины Немченко, воспитание собаки успешно окончено, если:

животное по первой команде прибегает к владельцу: что бы она ни делала и где бы она была;

не подбирает ничего с земли, а если начинает нюхать, то по команде "нет" поднимает голову и отходит в другую сторону;

владелец имеет возможность остановить собаку в любой момент по команде. Верным поведением будет следующее: собака останавливается, дальше ждет других команд владельца;

собака вежливо ведет себя в разных ситуациях в городе – в транспорте, среди детей, когда видит людей на велосипедах, коньках, роликах и т.д.

– Если собака спокойная, адекватная, не представляет угрозы, не приносит вред окружающим, то миссия воспитания выполнена, – считает эксперт.

Если у вас есть собака или еще только планируете завести себе компаньона, запланируйте время на совместные занятия и обучение. Занятия с кинологом – проявление ответственности владельца, безопасность вашей собаки и окружающих. А время, проведенное вместе с учебой, и результаты – бесценны.