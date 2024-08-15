Вжарить до +38: синоптик розповів, в які регіони повернеться спека (карта)

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В Україну повертається літня спека. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях – місцями до +38 градусів тепла.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, якою буде погода в Україні наприкінці тижня.

У четвер, 15 серпня, утримається сонячна та суха погода у всіх регіонах країни, лише вдень у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17; вдень +26…+31; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 градусів тепла.

У п'ятницю, 16 серпня, продовжиться період сухої та малохмарної погоди по всій Україні, лише у Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17; вдень +26…+31; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 градусів тепла.

У суботу, 17 серпня, на всій території України опадів не очікується. У Карпатському регіоні вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18, вдень +29…+34, у південно-західній частині країни місцями +35…+37 градусів тепла.

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