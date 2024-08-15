Вжарит до +38: синоптик рассказал, в какие регионы вернется потепление (карта)

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

В Украину возвращается летняя жара. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях местами до +38 градусов тепла.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича, расскажет, какой будет погода в Украине в конце недели.

В четверг, 15 августа, сохранится солнечная и сухая погода во всех регионах страны, лишь днем в Карпатах пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17; днем +26…+31; в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28…+33 градусов тепла.

В пятницу, 16 августа, продлится период сухой и малооблачной погоды по всей Украине, лишь в Карпатах местами пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17; днем +26…+31; в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны +28…+33 градусов тепла.

В субботу, 17 августа, по всей территории Украины осадков не ожидается. В Карпатском регионе ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, днем +29…+34, в юго-западной части страны местами +35…+37 градусов тепла.

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