Ходіть у супермаркет ситими та порівнюйте ціни: прості лайфхаки, як економити на продуктах

Фінансовий експерт розповіла про хитрощі маркетологів і дала поради, як правильно економити

Повномасштабна війна в Україні, яка триває вже третій рік, змусила багатьох українців переглянути свої витрати на продукти та почати економити. І це не дивно, адже за останні роки всі відчули, як ціни на найнеобхідніше суттєво зросли.

Як розповіла "Телеграфу" експерт та спікер з питань корпоративних та персональних фінансів Олена Шепель, дуже важливо навчитися правильно економити. Є кілька простих порад, які допоможуть вам не витратити зайве, вирушаючи за продуктами.

Порада №1: ходіть у супермаркет ситим

Коли людина голодна, вона робить імпульсивні покупки. Навіть якщо у вас є чіткий список продуктів, які необхідно купити, його буде важко дотримуватися.

"Ходити на закупівлі до супермаркету на голодний шлунок — погана ідея, — стверджує Єлєна Шепель. — Швидше за все, на касі ви опинитеся з візком, у якому будуть продукти, які викликали у вас найбільший апетит. У цей момент вам не шкода грошей, оскільки у вас є лише одне бажання – втамувати голод. Так що сума чека буде більшою, ніж ви сподівалися витратити.

Погано впливає на бюджет ще одна звичка – щодня заходити до супермаркету за дрібничками. Зайшли лише за сметаною, а на касі опинились із набором продуктів на 500 гривень. Знайома ситуація? Українці відвідують супермаркети практично через день. Так зростає щомісячна сума видатків. Щоб мінімізувати імпульсні покупки – не беріть на закупівлю дітей. Маля завжди просить купити іграшку чи солодощі. Якщо ж залишити дітей удома не можете – виділіть на імпульсні покупки окремий бюджет".

Порада №2: складайте меню на тиждень

Щоб не довелося щодня придумувати, чим нагодувати рідних і, знову ж таки, ходити в маркет – складайте меню на тиждень. "Харчування вдома зазвичай коштує дешевше, ніж їжа в ресторанах або доставка готових страв. Вам тільки потрібно обрати варіант, який сподобається всій родині. Хоча до створення тижневого меню можна підключити всіх членів сім’ї, перетворивши цей процес на розвагу. Дорослі та діти разом вигадуватимуть. Цей досвід буде особливо корисним для дітей, оскільки навчить їх планувати", – розповідає Єлєна Шепель. — "До речі, набагато зручніше створювати тижневе меню, користуючись списком продуктів, які є у вас вдома. Прочитавши список, ви зрозумієте для яких страв у вас є інгредієнти. Ще один плюс списку — він дозволяє контролювати термін придатності продуктів. Вам більше не доведеться викидати крупи, і знову купувати свіжіші".

Порада №3: купуйте за нижчими цінами

Спробуйте замовляти продукти онлайн у мережах оптових супермаркетів. Продукти тривалого зберігання – крупи, макарони, консерви – вигідніше купувати у великій кількості. Це також допоможе вам уникнути імпульсних покупок.

"Приємною несподіванкою стане те, що ваш споживчий кошик не змінився, але ви купили все необхідне за відчутно нижчими цінами. Влітку сезонні фрукти та овочі коштують дешевше, тому варто подивитися у бік місцевих виробників, які торгують власною продукцією на ринках та ярмарках. Це можуть бути не лише фермери, а й звичайні бабусі, які привозять на ринок продукцію з власного саду та городу", — каже експертка.

Не забувайте про акції у супермаркетах. Зазвичай у кожному великому маркеті є поличка з акційними пропозиціями. Завантажте на смартфон програму супермаркету, щоб вам було зручно відстежувати всі знижки. Заощадити значну суму можна при покупці товарів у великих упаковках.

Порада №4: порівнюйте ціни

"Можливо, ви звикли ходити до супермаркету, який розташований поряд з вашим будинком, але купивши звичні продукти в іншому магазині, можете отримати чек, у якому сума буде на 100 гривень менша, ніж ви звикли витрачати. Тому ніколи не лінуйтеся порівнювати ціни в різних магазинах", — говорить спікерка.

Для того, щоб дізнатися актуальні ціни, не обов’язково ходити по всіх маркетах. Уважніше дивіться на полички із викладеними товарами. Найдорожчі викладають на рівні очей (не дарма маркетологи такі полички називають золотими). Все, що коштує дешевше – лежить помітно нижче, але це не означає, що має гіршу якість.

"Взагалі існує безліч способів змусити покупця придбати товар. Наприклад, у маркетах регулярно змінюють розташування товарів, щоб люди довше ходили по залі і більше купували. А банани – один із найпопулярніших товарів серед покупців – завжди ставлять ближче до входу. Знаючи ці секрети ви легко уникнете пасток, розставлених маркетологами та збережете власні гроші", — поділилася експертка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як витрачати менше, ніж заробляти. Економія без відмови від улюблених речей.