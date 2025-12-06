Кривий Ріг без тепла і води після удару РФ: що відбувається зараз

Водоканал і котельні відключились та перезапускались

Після удару росіян в ніч проти 6 грудня, Кривий Ріг на Дніпропетровщині має проблеми з опаленням та водопостачанням. Ракети поцілили в об'єкт енергетики і через це стався серйозний перепад напруги.

Він торкнувся ліній, що живлять насоси Місьководоканалу та котелень Кривого Рогу, пояснює міський голова Олександр Вілкул. Вони відключились та перезапустились. Одночасно стались масштабні гідроудари, на частині котелень обладнання вийшло з ладу.

Перепади напруги фіксували й в будинках

Вода у Кривому Розі почала подаватися з меншим тиском, до верхніх поверхів вона не доходила. Наразі ситуація стабілізувалась.

Що до теплопостачання — найбільша проблема в Інгулецькому районі, там згоріло обладнання. За тимчасовою швидкістю вдалось запустити котельні, проте на ПівдГЗК та Інгульці можлива відсутність опалення — потрібно заново провести пуско-налагоджувальні роботи, як на початку опалювального сезону.

Зазначимо, що під ударом була інфраструктура не тільки у Кривому Розі. За даними Міненерго, РФ била ракетами та дронами по об'єктах в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

В шести областях є знеструмлення. Енергетики намагаються покращити ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі росіяни також поцілили по складах з цивільною продукцією першої потреби. У ракетах, якими атакували область, знайшли шрапнель.