До втечі у Росію він жив тут: як виглядає особняк Ківи з 8 спальнями та басейном

"Здав" будинок убитого зрадника його ОПЗЖшний друг Рабінович

Ліквідований 16 грудня 2023 року колишній народний депутат із проросійської партії ОПЗЖ та зрадник України Ілля Ківа до того, як втекти до Росії, володів незадекларованим будинком під Києвом. До певного моменту про цю нерухомість не знав ніхто.

У країні-агресорці втікач неодноразово давав російським пропагандистам інтерв’ю, в яких ніс маячню про повномасштабну війну в Україні. За антиукраїнську діяльність і поплатився своїм життям у Підмосков’ї, де мешкав та відпрацьовував криваві рублі. А як виглядає особняк Ківи в Україні, який не значився у деклараціях екснардепа?

Де мешкав Ківа під Києвом і як виглядає особняк

У листопаді 2021 року журналісти Bihus.info провели власне розслідування та виявили розкішний будинок, у якому жив нардеп-зрадник. Особняк, у заповідній зоні селища Козин Обухівського району, площею 420 квадратних метрів став відомим завдяки відео, знятому ще одним депутатом-зрадником Вадимом Рабіновичем під час обшуків однопартійця.

За даними журналістів за 2021 рік, на сайті з продажу нерухомості будинок оцінили у 21 мільйон гривень. Вартість його довгострокової оренди складала 120 тисяч гривень на місяць. В оголошенні йшлося, що триповерхова будівля має загальну площу 420 кв. м та включає 8 кімнат. Також є басейн.

Що зараз з особняком Іллі Ківи, який уже довгий час спочиває на цвинтарі в Москві, невідомо. Раніше ми писали, де зараз українофоб Олег Царьов.