Ходите в супермаркет сытыми и сравнивайте цены: простые лайфхаки, как экономить на продуктах

Финансовый эксперт рассказала об уловках маркетологов и дала советы, как правильно экономить

Полномасштабная война в Украине, которая продолжается уже третий год, заставила многих украинцев пересмотреть свои расходы на продукты начать экономить. И это неудивительно, ведь за последние годы все ощутили, как цены на самое необходимое существенно выросли.

Как рассказала "Телеграфу" эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель, очень важно научится правильно экономить. Есть несколько простых советов, которые помогут вам не потратить лишнее, отправляясь за продуктами.

Совет №1: ходите в супермаркет сытым

Когда человек голоден, он совершает импульсивные покупки. Даже если у вас есть четкий список продуктов, которые необходимо купить, его будет трудно соблюдать.

"Ходить на закупки в супермаркет на голодный желудок – плохая идея, – утверждает Елена Шепель. — Скорее всего, на кассе вы окажетесь с коляской, в которой будут продукты, которые вызвали у вас наибольший аппетит. В этот момент вам не жалко денег, поскольку у вас есть только одно желание – утолить голод. Так что сумма чека будет больше, чем вы надеялись потратить. Относительно списка покупок – это обязательное условие для тех, кто хочет экономить. Но не выпасть из списка можно только на сытый желудок.

Плохо влияет на бюджет еще одна привычка – ежедневно заходить в супермаркет за безделушками. Зашли только за сметаной, а на кассе оказались с подбором продуктов на 500 гривен. Знакомая ситуация? Украинцы посещают супермаркет практически через день. Так растет ежемесячная сумма расходов. Чтобы минимизировать импульсивные покупки – не берите на закупки детей. Малыш всегда просит купить игрушку или сладости. Если же оставить детей дома не можете – выделите на импульсивные покупки отдельный бюджет".

Совет №2: составляйте меню на неделю

Чтобы не пришлось каждый день придумывать чем накормить родных и, опять же, ходить в маркет – составляйте меню на неделю. "Питание дома обычно стоит дешевле, чем еда в ресторанах или доставка готовых блюд. Вам только нужно выбрать вариант, который понравится всей семье. Хотя к созданию недельного меню можно подключить всех членов семьи, превратив этот процесс в развлечение. Взрослые и дети вместе будут придумывать блюда, которые им хочется отведать на этой неделе. Этот опыт будет особенно полезен для детей, поскольку научит их планировать", – рассказывает Елена Шепель. – "Кстати, гораздо удобнее создавать недельное меню пользуясь списком продуктов, которые есть у вас дома. Прочитав список, вы поймете для каких блюд у вас есть ингредиенты. Еще один плюс списка – он позволяет контролировать срок годности продуктов. Вам больше не придется выбрасывать крупы, и снова покупать более свежие".

Совет №3: покупайте по более низким ценам

Попытайтесь заказывать продукты онлайн в сетях оптовых супермаркетов. Продукты длительного хранения – крупы, макароны, консервы – выгоднее покупать в больших количествах. Это также поможет вам избежать импульсивных покупок.

"Приятной неожиданностью станет то, что ваша потребительская корзина не изменилась, но вы купили все необходимое по ощутимо более низким ценам. Летом сезонные фрукты и овощи стоят дешевле, поэтому стоит посмотреть в сторону местных производителей, торгующих собственной продукцией на рынках и ярмарках. Это могут быть не только фермеры, но и обычные бабушки, привозящие на рынок продукцию из собственного сада и огорода", — говорит эксперт.

Не забывайте об акциях в супермаркетах. Обычно в каждом крупном маркете есть полочка с акционными предложениями. Загрузите на смартфон приложение супермаркета, чтобы вам было удобно отслеживать все скидки. Сэкономить значительную сумму можно при покупке товаров в больших упаковках.

Совет №4: сравните цены

"Возможно, вы привыкли ходить в супермаркет, который расположен рядом с вашим домом, но купив привычные продукты в другом магазине, можете получить чек, в котором сумма будет на 100 гривен меньше, чем вы привыкли тратить. Поэтому никогда не ленитесь сравнивать цены в разных магазинах. Чтобы узнать актуальные цены, не обязательно ходить по всем маркетам. Достаточно загрузить приложения торговых сетей, чтобы сравнить цены и воспользоваться акциями", – говорит Елена Шепель.

Внимательнее смотрите на полочки с выложенными товарами. Самые дорогие выкладывают на уровне глаз (не зря маркетологи такие полочки называют золотыми). Все что стоит дешевле – лежит заметно ниже, но не значит, что имеет худшее качество.

"Вообще существует множество способов заставить покупателя приобрести товар. Например, в маркетах регулярно меняют местоположение товаров, чтобы люди дольше ходили по залу и больше покупали. А бананы – один из самых популярных товаров среди покупателей – всегда ставят ближе ко входу. Зная эти секреты вы легко избежите ловушек, расставленных маркетологами и сохраните собственные деньги", — поделилась эксперт.

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