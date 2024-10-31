Зміцнити дружбу у дорослому віці допоможуть три прості поради: ось що рекомендує психолог

З віком справжніх друзів стає менше

У дитинстві у більшості людей було велике коло друзів, з якими спілкувалися щодня, ділилися секретами, шукали пригод і не уявляли життя без своїх товаришів. Але із віком це змінюється. Різні причини – робота, сім’я, переїзди – природно звужують коло спілкування, і нерідко ми усвідомлюємо, що справжніх друзів поменшало.

Якщо вам здається, що близьких друзів стало мало, існує кілька простих, але дієвих способів поглибити дружбу, що вже є, і створити міцні, довірчі зв’язки. Доктор філософії, професор психології Арт Маркман описує три кроки, які допоможуть це зробити.

1. Знаходьте час та не залишайте зустрічі на волю випадку

Час — основа будь-якої дружби, і без регулярного спілкування вона може стати поверховою або зовсім згаснути. Знайти час на друзів, попри роботу та інші зобов’язання, може бути важко, але в довгостроковій перспективі такі зустрічі приносять лише радість та підтримку. Спробуйте заздалегідь планувати час, щоб зустрітися, організуйте регулярні зустрічі чи спільні заходи. Наприклад, можна домовитися про щомісячні зустрічі, прогулянки або спільні заняття спортом. Чіткі та звичні зустрічі допомагають зміцнити дружбу, роблячи її стабільною частиною вашого життя.

2. Відкрийтеся та будьте щирими

Щоб дружба стала глибокою, потрібно ділитися важливими моментами свого життя. Це означає, що з друзями можна (і потрібно) обговорювати як радісні, так і важкі події, навіть якщо це не завжди легко. Відкритість створює міцний зв’язок, дозволяє краще зрозуміти одне одного і, зрештою, зміцнює відносини.

Але важливо пам’ятати, що дружба це вулиця з двостороннім рухом. Прагніть не лише ділитися своїми переживаннями, а й вислуховувати друзів, цікавитися їхнім життям та підтримувати їх. Коли кожен друг розуміє, що йому довіряють і що він важливий, спілкування стає набагато ціннішим.

3. Допомагайте один одному

Важливою частиною міцної дружби є готовність допомогти. У моменти, коли друг потребує підтримки чи поради, ваша участь допомагає побудувати основу для тривалих стосунків, що ґрунтуються на довірі. Це не завжди вимагає великих зусиль — іноді простого дзвінка, допомоги з повсякденними справами чи підтримки складної ситуації буває достатньо. Якщо друг також відповідає взаємністю і готовий допомогти вам у скрутні часи, така дружба стає джерелом впевненості та спокою.

Підтримуючи дружбу, важливо пам’ятати: чим більше ви вкладаєте в неї, тим міцніше і цінніше вона стає. Регулярні зустрічі, щирість і підтримка – все це допомагає дорослим зміцнити дружні зв’язки, створюючи коло спілкування, яке приносить радість та підтримку, роблячи життя багатшим.

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