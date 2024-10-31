Укрепить дружбу во взрослом возрасте помогут три простых совета: вот что рекомендует психолог

С возрастом настоящих друзей становится меньше

В детстве у большинства людей был обширный круг друзей, с которыми общались каждый день, делились секретами, искали приключения и не представляли жизни без своих товарищей. Но с возрастом это меняется. Разные причины – работа, семья, переезды – естественным образом сужают круг общения, и нередко мы осознаем, что настоящих друзей стало меньше, чем хотелось бы.

Если вам кажется, что близких друзей стало мало, существует несколько простых, но действенных способов углубить уже имеющуюся дружбу и создать крепкие, доверительные связи. Доктор философии, профессор психологии Арт Маркман описывает три шага, которые помогут сделать это.

1. Находите время и не оставляйте встречи на волю случая

Время — основа любой дружбы, и без регулярного общения она может стать поверхностной или вовсе угаснуть. Найти время на друзей, несмотря на работу и другие обязательства, может быть трудно, но в долгосрочной перспективе такие встречи приносят только радость и поддержку. Попробуйте заранее планировать время, чтобы встретиться, организуйте регулярные встречи или совместные мероприятия. Например, можно договориться о ежемесячных встречах, прогулках или совместных занятиях спортом. Четкие и привычные встречи помогают укрепить дружбу, делая ее стабильной частью вашей жизни.

2. Откройтесь и будьте искренними

Чтобы дружба стала глубокой, нужно делиться важными моментами своей жизни. Это значит, что с друзьями можно (и нужно) обсуждать как радостные, так и трудные события, даже если это не всегда легко. Открытость создает прочную связь, позволяет лучше понять друг друга и, в конечном счете, укрепляет отношения.

Но важно помнить, что дружба — это улица с двусторонним движением. Стремитесь не только делиться своими переживаниями, но и выслушивать друзей, интересоваться их жизнью и поддерживать их. Когда каждый друг понимает, что ему доверяют и что он важен, общение становится намного ценнее.

3. Помогайте друг другу

Важной составляющей крепкой дружбы является готовность прийти на помощь. В моменты, когда друг нуждается в поддержке или совете, ваше участие помогает построить основу для длительных отношений, основанных на доверии. Это не всегда требует больших усилий — иногда простого звонка, помощи с повседневными делами или поддержки в сложной ситуации бывает достаточно. Если друг также отвечает взаимностью и готов помочь вам в трудные времена, такая дружба становится источником уверенности и спокойствия.

Поддерживая существующую дружбу, важно помнить: чем больше вы вкладываете в нее, тем прочнее и ценнее она становится. Регулярные встречи, искренность и поддержка — все это помогает взрослым укрепить дружеские связи, создавая круг общения, который приносит радость и поддержку, делая жизнь богаче.

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