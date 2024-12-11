Державний оператор тилу нахвалює себе за економію, але це вже не викликає довіри, – військовий

Державний оператор тилу (ДОТ) регулярно повідомляє про зекономлені на закупках гроші, але при цьому купує неякісні товари та переплачує за харчі. Після останньої закупки, яка виявилась на 86 млн грн дорожчою, військовослужбовець Кирило Сазонов запропонував провести кримінальне розслідування щодо діяльності ДОТ і його керівника Арсена Жумаділова.

Сазонов повідомив про термобілизну, яку ДОТ купив за кордоном, але в ній неможливо рухатись. Також він розповів про закупівлю харчів для ЗСУ, а саме про розірвання контракту з одним постачальником, який нібито постачав неякісні м’ясні консерви, і вибір замість нього іншого.

"За закритою процедурою ДОТ обрав компанію "Контракт Продрезерв 5", при цьому інформація про ціну продуктів, за якою вона забезпечуватиме Донецький напрямок, залишилась засекреченою. Тобто ми не можемо перевірити, скільки там коштують яйця, а головне – чи буде тепер тушонка якісною. Тут про якість взагалі ніхто нічого не сказав", — зазначив він.

Крім того, за його даними, ДОТ намагався приховати інформацію про те, що від іншої компанії була пропозиція на 86 мільйонів гривень дешевша, але ДОТ обрав ту, яка запропонувала найвищу ціну.

Військовослужбовець вважає, що настав час поставити питання про довіру ДОТ і його керівництву, а також провести незалежний аудит їхньої діяльності і, не виключено, розпочати кримінальне розслідування.

"Бо не може так бути, щоб ДОТ, який був створений заради реформи системи закупівель і заради того, аби зламати корупційні схеми, сам цю корупцію очолив. Тут для НАБУ, САП і БЕБ роботи вистачить. Наступного разу, коли ДОТ переможно повідомить, що він зекономив на закупівлях багато мільярдів, спитайте себе, чи вірите ви тому, як відомство Жумаділова нахвалює себе (і більше ніхто, до речі). Я – ні", — сказав Сазонов.

Раніше видання "Наші гроші" повідомило, що 15—21 листопада Державний оператор тилу уклав контракти на постачання добових польових наборів продуктів № 15 категорії "посилений" на суму 140,92 млн грн, але ці набори виявились на чверть дорожчими, ніж такі самі набори, які закуповують для своїх потреб Нацгвардія та Головне управління розвідки.