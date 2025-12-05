Була одружена з росіянином і вилетіла зі "Слуги народу": що відомо про Ганну Скороход, до якої прийшло НАБУ

Депутатка потрапила у новий скандал

Ганна Скороход – народна депутатка України, яка прийшла до Верховної Ради у 2019 році і стала членом фракції "Слуга народу". У п’ятницю, 5 грудня 2025 року, стало відомо, що у нардепки пройшли обшуки НАБУ спільно з СБУ — її підозрюють в організації злочинного угруповання за вимаганням сотень тисяч доларів.

Що варто знати:

Ганна Скороход — народна депутатка, виключена з фракції "Слуга народу"

Її особисте життя пов'язане з російським бізнесменом Олексієм Алякіним та покійним депутатом Антоном Поляковим

Скороход є фігуранткою скандалів з обшуками НАБУ та СБУ

"Телеграф" розповідає, хто така Ганна Скороход, чим вона займалася до приходу в політику та які скандали з нею пов’язані.

Ганна Скороход – що про неї відомо?

Ганна Скороход народилася 14 січня 1990 року, зараз їй 35 років, а коли обиралася до Ради, їй було 29 років. Відомо, що вона закінчила Київський університет культури та мистецтв за спеціальністю "Тележурналіст, диктор та ведучий телепрограм". Також вона має правову освіту, яку здобула у Національній академії внутрішніх справ України.

Як пише сайт "Моя Київщина", до політичної кар’єри Ганна встигла попрацювати у кількох організаціях. Так, з квітня 2008 до лютого 2011 року вона була спеціалістом 2 категорії юридичного відділу Вишгородської міськради. З березня 2011 року – юрисконсульт ПрАТ "М-Сервіс". Пізніше обіймала посаду заступника директора з організаційно-правових питань будівельного комбінату ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес". Ця фірма, до речі, належала колишньому чоловікові нардепки Олексію Алякіну.

Ганна Скороход. Фото: Getty Images

Ганна Скороход стала депутаткою від "Слуги народу" у 2019 році, вона пройшла до Ради IX скликання по мажоритарному округу №93 у Київській області. Однак пізніше була виключена із фракції "слуг" і увійшла до депутатської групи "За майбутнє".

Що відомо про особисте життя Скороход?

Відомо, що політикиня була одружена з російським бізнесменом Олексієм Алякіним. Він колись був власником російського банку "Пушкіно", а 2013 року отримав українське громадянство. Пізніше він став власником фірми "Прогрес", куди працевлаштував дружину Ганну. У цьому шлюбі народився син Олексій.

Пізніше Скороход повідомляла, що розлучилася з чоловіком і перебуває у стосунках із народним депутатом Антоном Поляковим. Вони начебто вже були заручені та готувалися до весілля, проте у жовтні 2021 року Поляков раптово помер.

Ганна Скороход та Антон Поляков

Скороход і скандали з нею

Виключення з фракції

Головним скандалом у політичній кар’єрі Ганни Скороход стало її виключення із фракції "Слуга народу". Це сталося після того, як нардепка звинуватила владу у тому, що її чоловіка Алякіна незаконно затримали.

А відповідь на це голова фракції "слуг" Давид Арахамія звинуватив Скороход у хабарництві. Нібито вона пропонувала хабарі іншим депутатам, а її чоловік нібито погрожував депутатам профільного комітету з енергетики та пропонував гроші.

Після цього скандалу Скороход вигнали з франції "Слуга народу". Сама нардепка називала таке рішення політично вмотивованим, нібито через те, що вона не голосувала за деякі закони.

Заяви про підкуп та тиск

Як депутат Верховної Ради Ганна Скороход публічно заявляла, що депутати отримують 5 тисяч доларів, а за керівні посади у фракції — 15 тисяч доларів. Також вона звинувачувала вже колишнього голову Офісу президента Єрмака у тиску на депутатів.

Зв’язок зі скандалом Міндіча

Як згадувалося у повідомленні "Центру протидії корупції", Ганна Скороход фігурувала серед депутатів, які засвітилися на так званих "плівках Міндіча". Зокрема, підозрювані з бек-офісу Міндіча обговорювали, що можуть через Скороход та Нагорняка надсилати потрібні депутатські запити.

Ганна Скороход. Фото: Getty Images

Скандал з обшуками НАБУ та СБУ

Наразі ж нардепка потрапила у новий скандал із обшуками Національного антикорупційного бюро України та Служби безпеки України. Вона може бути фігуранткою справи про організацію злочинного угруповання, яке займалося вимаганням у підприємця 250 тисяч доларів за "вирішення питань".

Як повідомили в НАБУ, цю схему документували тривалий час, і наразі встановлюються усі її учасники. У зв’язку із цим у Анни Скороход провели обшуки, які вона вже публічно підтвердила.

