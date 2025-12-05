Підвищення виплат військовим не буде? Костенко назвав головну проблему бюджету на 2026

Нардеп фракції "Голос" розповів й про головну проблему мобілізації зараз

Затвердження бюджету на 2026 рік викликає чимало питань, адже там з'явились пункти про підвищення виплат вчителям, депутатам, але не військовим. Це неабияк обурює суспільство, адже є чимало бійців, які понад 4 роки на передовій, а отримують копійки.

"Телеграф" запитав секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка про держбюджет на 2026 рік та головні проблеми мобілізації. А також, хто має вирішувати ці питання: Уряд, парламент чи президент.

Пане Романе, спочатку хочу запитати про бюджет, адже депутатам виплати підвищили, а військовим — ні. Суспільство незадоволене. Хотілося б дізнатись чи треба далі сподіватися на підвищення зарплат військовим, можливо буде секвестр наступного року. Чи є тут надія для бійців?

— Щодо бюджету дійсно там для військових виплати не закладено. Те, що я знаю, що зараз Міністерство оборони і Уряд намагаються пропрацювати нові контракти. Вони хочуть закласти підвищення в нові контракти. Але тут є питання: а як же ті, хто не хочуть підписувати контракти? Для них немає?

Тому я зараз, на жаль, не бачу такої можливості. Уряд шукає можливості підняти військовим зарплати, але в них просто немає звідки взяти гроші. Тому це одна із причин, чому я не голосував за бюджет. Є й інші причини. Але одна з них найважливіша — військовим не підняли зарплату. Я навіть пропонував, давайте зробимо якусь градацію.

До прикладу, приходять молоді, вони там отримують скільки-то грошей. Коли людина рік прослужила, давайте їй на 50% піднімемо виплати, прослужила два роки — ще піднімаємо. Так якраз отримає більше тих, хто довше служить. А то в нас немає різниці: більше ти служиш чи менше, всі отримують однаково. Тому давайте хоч таку справедливу градацію зробимо. Ну, поки що мої пропозиції та поради не досягли успіху.

Пане Роман, у своєму інтерв'ю ви казали, що падає якість особового складу. От які методи можливого покращення мобілізації ви бачите? Бо ваш колега по фракції Сергій Рахманін казав: "Мобілізація — гаряча картопля. Всі перекидають її". Чому ніхто не хоче брати відповідальність? Можливо фракція "Голос" могла б взяти відповідальність?

— Фракція "Голос" певною мірою брала цю відповідальність. До прикладу, я сам зареєстрував законопроєкт про мотивацію. І там чітко прописано, якщо цікаво, можете подивитись, законопроєкт так і називається "Про мотивацію військової служби". Там прописано багато речей, які можуть мотиваційно покращити мобілізацію. Фракція "Голос" не має такого активу в парламенті для того, щоб взяти цей прапор та чогось добитися. Чому політики? Це ж справа мобілізації. Парламент і Уряд те, що могли — зробили. Уряд подав законопроєкт, парламент його прийняв. Це був наш крок і тоді це скинули на парламент.

Всі інші завдання мобілізації — це справа Верховного Головнокомандувача, президента і міністра оборони, і Уряду. От вони мають цим займатися. Чому як гарячу картоплю перекидають? Тому що це непопулярно. Те, що я говорю людям це все не подобається. Людина, яка говорить про мобілізацію, це людина, яка каже: "А давайте цих людей усіх заберемо". Саме так чує це суспільство. Тому звичайно, що людям — це не подобається, тому політики цього уникають.

Я політики, я солдат. І я в першу чергу думаю за тих людей, які зараз знаходяться на фронті. Тому я про це говорю, розуміючи наслідки цього всього. Але для мене важливо виживання країни, а не якісь там популістичні історії.

А не популярні міри, це які? Назвіть кілька прикладів для розуміння.

— У нас є і правоохоронні органи, і різні категорії придатних, багато ухилянтів. Нам потрібно зробити так, щоб там люди самі ставали на облік, і щоб вони не поверталися до СЗЧ. Я думаю, ці всі інструменти є в правоохоронних органах. Але тут є те, що залежить і від президента. Я думаю, разом вони могли б подолати питання ухилення від мобілізації та СЗЧ.

Ваш колега по комітету Федір Веніславський, в інтерв'ю нещодавно сказав, що 2025 рік максимум 2026 і війна закінчиться. Це, мовляв, вже очевидно і зрозуміло. А вам це очевидно? Ви поділяєте таку думку?

— Це багато від чого залежить. Може так, може ні. Я станом на зараз цього не бачу. Але все може бути. Ну, це ж війна. Вона так само і починалась, мало хто вірив в цю історію, так само може і закінчитися. Але зараз я не бачу ознак того, що Путін хоче закінчити війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні підвищують зарплати вчителям, але частина може втратити гроші.