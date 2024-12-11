Государственный оператор тыла нахваливает себя за экономию, но это уже не вызывает доверия, – военный

Государственный оператор тыла (укр. — ДОТ) регулярно сообщает о сэкономленных на закупках деньгах, но при этом покупает некачественные товары и переплачивает за продовольствие. После последней закупки, которая оказалась на 86 млн грн дороже, военнослужащий Кирилл Сазонов предложил провести уголовное расследование деятельности ДОТ и его руководителя Арсена Жумадилова.

Сазонов сообщил о термобелье, которое ДОТ купил за границей, но в нем невозможно двигаться. Также он рассказал о закупке продовольствия для ВСУ, а именно о расторжении контракта с одним поставщиком, якобы поставлявшим некачественные мясные консервы, и выборе вместо него другого.

"По закрытой процедуре ДОТ выбрал компанию "Контракт Продрезерв 5", при этом информация о цене продуктов, по которой она будет обеспечивать Донецкое направление, осталась засекреченной. То есть мы не можем проверить, сколько там стоят яйца, а главное – будет ли теперь тушенка качественной. Здесь о качестве вообще никто ничего не сказал", — отметил он.

Кроме того, по его данным, ДОТ пытался скрыть информацию о том, что от другой компании было предложение на 86 миллионов гривен дешевле, но ДОТ выбрал ту, которая предложила самую высокую цену.

Военнослужащий считает, что пора поставить вопрос о доверии ДОТ и его руководству, а также провести независимый аудит их деятельности и, не исключено, начать уголовное расследование.

"Потому что не может так быть, чтобы ДОТ, созданный ради реформы системы закупок и ради того, чтобы сломать коррупционные схемы, сам эту коррупцию возглавил. Здесь для НАБУ, САП и БЭБ работы хватит. В следующий раз, когда ДОТ победно сообщит, что он сэкономил на закупках много миллиардов, спросите себя, верите ли вы в то, как ведомство Жумадилова нахваливает себя (и больше никто, кстати). Я – нет», — сказал Сазонов.

Ранее издание "Наші гроші" сообщило, что 15—21 ноября Государственный оператор тыла заключил контракты на поставку суточных полевых наборов продуктов № 15 категории "усиленный" на сумму 140,92 млн грн, но эти наборы оказались на четверть дороже, чем такие же наборы, которые закупают для своих нужд Нацгвардия и Главное управление разведки.