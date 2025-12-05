За мир у родині і в Україні: сильні молитви до Миколая Чудотворця 6 грудня

Найсильніша молитва — та, яку ви кажете своїми словами

У День святого Миколая, 6 грудня, віряни традиційно звертаються до Миколая Чудотворця з найважливішим — тим, що тривожить. В українській традиції Миколай — не просто покровитель дітей, а й заступник у скруті, оборонець від темряви.

Сьогодні, коли Україна переживає війну, молитви до Миколая отримують новий зміст — більш прямий, чесний і болючий. Зараз молитися важливо, як ніколи.

Сильні молитви до Святого Миколая

Молитва за захист від зла

"Святий Миколаю, стань поруч, коли темрява підкрадається ближче. Ти, хто захищав тих, кого хотіли зламати, захисти й мене від усього злого — видимого й невидимого. Постав невидимий щит навколо мого дому, моїх близьких, моєї дороги. Навчи моє серце не боятися, а мої кроки — не спотикатися. Будь моїм заступником там, де людських сил не вистачає".

Молитва за Україну

Святий Миколаю, покрий Україну своєю опікою, як колись покривав усіх, хто потребував порятунку. Випроси для нашої землі силу вистояти, витримати й перемогти. Збережи тих, хто боронить нас на передовій і в тилу, поверни додому живими тих, хто в небезпеці. Дай нашому народу єдність, мудрість і світло, щоб ми не втратили віри навіть у найтемніші дні.

Молитва за мир у родині та серці

Миколаю Чудотворче, подивись у мою сім’ю так само тепло, як дивився колись на тих, хто приходив до тебе по допомогу. Принеси спокій у наш дім, прибери непорозуміння, укріпи взаємну любов. Дай моєму серцю силу не озиратися на образи й триматися світла. Нехай у нашому житті буде більше добра, ніж тривог.

Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Молитва на здійснення бажання

Чудотворцю Миколаю, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Коли лихе хочу, відверни напасті. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Молитва про допомогу у житті

Великий угоднику і Святитель Божий Миколай, помічник й вчитель всіх, хто з щирим молінням вдається до твоєї допомоги. Ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам’ятали про тебе. Благослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, за спасіння душі моєї. Амінь.

