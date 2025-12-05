Рус

Лікарі врятували рідкісного птаха: що про нього відомо (відео)

Марина Бондаренко
Яку тварину врятували на заході України
Фото Колаж "Телеграфу"

Гагару чорношию, яку врятували на Львівщині, повернули у водойму

Наприкінці листопада у Львівській області до Реабілітаційного центру для птахів "Вільні крила" потрапила поранена гагара чорношия — рідкісний птах, якого в Україні залишилося всього кілька тисяч. Птаха вилікували і відпустили у природу.

Як повідомили у центрі, птах травмувався через невдалу посадку. Відповідне відео можна побачити у них на сторінці.

Трохи більше аніж через тиждень у соцмережах центру з’явилося відео, на якому гагару відпускають у водойму. Птах весело пірнає у воду і розправляє крила, виглядаючи щасливим.

Що відомо про птаха

Гагари – рідкісні та унікальні птахи, які належать до давнього ряду гагароподібних. У світі існує всього п’ять сучасних видів цього роду. Вони чудово плавають і пірнають, але незграбні на суші й не можуть злетіти з землі. Зазвичай вага гагар становить від 2 до 3 кілограмів, а харчуються вони рибою та ракоподібними, ловлячи їжу під водою дзьобом.

В Україні кількість цих птахів оцінюють від 1 до 2,5 тисячі особин. На регіональному рівні гагара чорношия внесена до Червоних книг і списків рідкісних тварин у Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що попри війну в Україні гніздиться рідкісний птах.

