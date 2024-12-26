Забудьте про "гарно виглядаєш": як правильно сказати цей комплімент українською

"Виглядає" собака з будки, а людина "вигляд має"

З початку повномасштабної війни багато українців намагаються переходити на рідну мову. Утім, не всі знають, як правильно українською мовою сказати комплімент "гарно виглядаєш".

Як виявилося, говорити треба зовсім інакше і багато хто досі під час розмов припускається цієї помилки. Про це свого часу розповів доктор філологічних наук Олександр Пономарів, який чітко розклав усе по поличках.

Деякі хочуть довести закономірність вживання слова "виглядати" у значенні російської "виглядеть", наводячи приклади з польської, білоруської, англійської та інших мов.

Проте, оцінюючи зовнішність правильно говорити українською не "гарно виглядаєш", а "маєш гарний вигляд".

Мовознавці також наводять ряд прикладів правильного вживання цього мовного обороту:

Неправильно: Наречена виглядала чарівно.

Правильно: Наречена мала чарівний вигляд.

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Неправильно: Ситуація виглядає дивно.

Правильно: Ситуація видається дивною.

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Неправильно: Печені яблука, политі медом, виглядають апетитно.

Правильно: Печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд.

Основне ж значення дієслова "виглядати" — це дивитися кудись, крізь щось, вдивлятися кудись. Синонім до слова "виглядати" — "визирати".

Але найголовнішим аргументом є відсутність у дієслова "виглядати" значення "мати вигляд" у словнику за редакцією Бориса Грінченка, який є основним мірилом українськості питомих українських слів.

Наявність такого значення в окремих авторів не є достатньою підставою для його поширення в літературній мові. Від поширеності помилка не перестає бути помилкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як сказати "обаятельный" українською мовою. Це російське слово має декілька влучних українських відповідників, кожен з яких підкреслює різні відтінки значення.