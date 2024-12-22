Українські коти не "м'явкають": як цей звук правильно називають українською

Все життя більшість людей припускались помилки

Вивчення української мови стало дуже популярним не тільки в Україні, так і поза її межами. Однак через довгу історію русифікації багато хто все одно іноді припускається помилок, особливо у випадках, коли справа стосується всяких дрібниць, серед них і звуки того, як розмовляють тварини.

"Телеграф" розповість, чому в українській мові котики не "мявкають". Варто зазначити, що звуки, які видають тварини, у різних мовах світу передаються по-різному.

Цікавим прикладом є котяче нявкання, яке в українській мові традиційно передається через "няв" або "няу", тоді як у багатьох інших мовах використовується "мяв" (російська), "meow" (англійська) чи "miau" (німецька).

Українське "няв" природніше передає м'який, дзвінкий звук котячого голосу, характерний для нашої фонетичної системи. Літера "н" на початку краще відображає носовий призвук, який коти часто роблять, починаючи нявкати.

У художній літературі та повсюдному мовленні можна зустріти різні варіації:

"Малий сірий котик жалібно нявкнув під двері".

"Киця няв-няв – їсти прохати".

"Нявчик-нявчик, – озвався котик, побачивши господаря".

"Прокинувся від того, що за вікном голосно нявкотіли коти".

Також в українській мові є багато споріднених слів:

нявкати/нявкнути;

нявкотіти;

нявчати;

нявкітливий;

нявкотіння.

Цікаво, що дієслово "нявкати" навіть має переносне значення – говорити тонким, пискливим голосом або скаржитися, капризувати:

"Та не нявкай ти так жалібно, все буде добре!"

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