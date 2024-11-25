Як сказати "обаятельный" українською: три влучні відповідники

Найвлучніші українські відповідники російського слова "обаятельный"

Багато українців у повсякденному спілкуванні використовують русизми, не знаючи питомо українських відповідників. Один з них – слово "обаятельный".

Як правильно передати це поняття українською мовою. Телеграф знайшов щонайменше три відповідники.

Як правильно українською

Російське слово "обаятельный" має декілька влучних українських відповідників, кожен з яких підкреслює різні відтінки значення:

"чарівливий" — найближчий за змістом варіант, що передає здатність людини зачаровувати, привертати до себе інших своєю особистістю та манерами. Це слово походить від дієслова "чарувати" і найкраще описує магнетичну привабливість особистості.

— найближчий за змістом варіант, що передає здатність людини зачаровувати, привертати до себе інших своєю особистістю та манерами. Це слово походить від дієслова "чарувати" і найкраще описує магнетичну привабливість особистості. "привабливий" — більш нейтральний варіант, що означає здатність викликати симпатію, притягувати до себе. Це слово можна використовувати як щодо зовнішності, так і щодо характеру людини.

— більш нейтральний варіант, що означає здатність викликати симпатію, притягувати до себе. Це слово можна використовувати як щодо зовнішності, так і щодо характеру людини. "принадливий" — менш поширений, але також влучний відповідник. Походить від слова "принада" (те, що вабить, притягує) і позначає людину, яка має особливу привабливість, шарм.

У різних контекстах можна також використовувати такі синоніми як "чарівний", "звабливий", "принадний", "вабливий". Вибір конкретного слова залежить від контексту та стилістичного забарвлення, якого ви прагнете досягти. Отже, замість калькування з російської, варто збагачувати своє мовлення природними українськими словами, які точно й образно передають потрібне значення.

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