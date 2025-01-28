Нереально смачний спосіб приготувати курку: дуже ситна страва (відео)

Запіканка виходить дуже ситною і смачною

З курки можна приготувати величезну кількість смачних страв. Ми розповідали, як запекти її з апельсинами. Тепер ділимось рецептом апетитної запіканки з курячого філе.

Це чудовий варіант ситної страви, з якою не потрібно заморочуватися. Як приготувати таку запіканку, розповіли у кулінарному блозі samaprudymala. Чудовий варіант, якщо звичайна курка вже набридла і хочеться чогось цікавішого.

Інгредієнти:

Філе курине — 250 г

Броколі — 250 г

Сир твердий — 100 г

Яйця — 2 шт

Йогурт грецький — 1,5 ст.л

Сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування:

Броколі потрібно попередньо відварити. Опускаємо їх в киплячу воду і проварюємо кілька хвилин. Після цього виймаємо шумовкою. Курку нарізаємо невеликими шматочками (так швидше приготується). Сир натираємо і половину додаємо до курки. Вбиваємо туди яйця, додаємо йогурт та спеції. Все ретельно перемішуємо та перекладаємо у форму для запікання, застелену пергаментом. Випікаємо 10-15 хвилин при 180 градусах. Після цього дістаємо, посипаємо другою половиною сиру. Ще 10 хвилин запікаємо.

Страва дуже смачна, особливо якщо їсти її одразу, гарячою. Також ми розповідали, як спекти вдома розкішний яблучний рулет.