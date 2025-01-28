Нереально вкусный способ приготовить курицу: очень сытное блюдо (видео)

Запеканка получается очень сытной и вкусной

Из курицы можно приготовить множество вкусных блюд. Мы рассказывали, как запечь ее с апельсинами. Теперь делимся рецептом аппетитной запеканки из куриного филе.

Это отличный вариант сытного блюда, с которым не нужно заморачиваться. Как приготовить такую запеканку, рассказали в кулинарном блоге samaprudymala. Прекрасный вариант, если обычная курица уже надоела и хочется чего-нибудь поинтереснее.

Ингредиенты:

Филе куриное — 250 г

Брокколи — 250 г

Сыр твердый — 100 г

Яйца — 2 шт

Йогурт греческий — 1,5 ст.л

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи нужно предварительно отварить. Опускаем их в кипящую воду и провариваем несколько минут. После этого вынимаем шумовкой. Курицу нарезаем небольшими кусочками (так быстрее приготовится). Сыр натираем и половину добавляем к курице. Вбиваем туда яйца, добавляем йогурт и специи. Все тщательно перемешиваем и перекладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Выпекаем 10-15 минут при 180 градусах. После этого достаем, посыпаем второй половиной творога. Еще 10 минут запекаем.

Блюдо очень вкусное, особенно если есть его сразу, горячим. Также мы рассказывали, как испечь дома роскошный яблочный рулет.