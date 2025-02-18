Навіть діти не відмовляться: як приготувати піцу на основі коржів з цвітної капусти (відео)

Така піца чудово урізноманітнить звичні блюда

З цвітної капусти можна приготувати не лише смачний крем-суп, але й навіть піцу. Ця страва сподобається особливо тим, хто любить цей овоч.

Таку піцу можна подати на сніданок чи подати як закуску. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати піцу на основі цвітної капусти

Основа:

700 г цвітної капусти;

100 г твердого сиру;

2 яйця;

2 ст. л. пшеничних висівок;

1 ч. л. сушеного орегано;

сіль та перець за смаком;

Начинка:

сир;

томатний соус;

ковбаски;

гриби;

сушений базилік;

Спосіб приготування:

1.Розігріти духовку до 180 градусів (режим верх-низ з конвекцією).

2.Цвітну капусту натерти на дрібній терці.

3.Додати до капусти яйця, висівки, орегано, сіль, перець та сир, все гарно перемішати. Консистенція тіста має нагадувати мокрий пісок.

4.Круглу форму для випічки застелити пергаментом. Викласти половину капустяного тіста та розрівняти. Запекти у духовці 15 хвилин.

5.Після цього дістати основу з духовки, змастити томатним соусом, посипати сушеним базиліком, викласти ковбаску, гриби та посипати сиром.

6.Запекти ще 7-10 хвилин.