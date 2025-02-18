Даже дети не откажутся: как приготовить пиццу на основе коржей из цветной капусты (видео)

Такая пицца прекрасно разнообразит привычные блюда.

Из цветной капусты можно приготовить не только вкусный крем-суп, но даже пиццу. Это блюдо понравится особенно любящим этот овощ.

Такую пиццу можно подать на завтрак или подать в качестве закуски. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить пиццу на основе цветной капусты

Основа:

700 г цветной капусты;

100 г твердого сыра;

2 яйца;

2 ст. л. пшеничных отрубей;

1 час. л. сушеного орегано;

соль и перец по вкусу;

Начинка:

сыр;

томатный соус;

колбаски;

грибы;

сушеный базилик;

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).

2. Цветную капусту натереть на мелкой терке.

3.Добавить в капусту яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр, все хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.

4.Круглую форму для выпечки застелить пергаментом. Выложить половину капустного теста и разровнять. Запечь в духовке 15 минут.

5. После этого достать основание из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбаску, грибы и посыпать сыром.

6. Запечь еще 7-10 минут.