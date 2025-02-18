Даже дети не откажутся: как приготовить пиццу на основе коржей из цветной капусты (видео)
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Такая пицца прекрасно разнообразит привычные блюда.
Из цветной капусты можно приготовить не только вкусный крем-суп, но даже пиццу. Это блюдо понравится особенно любящим этот овощ.
Такую пиццу можно подать на завтрак или подать в качестве закуски. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить пиццу на основе цветной капусты
Основа:
- 700 г цветной капусты;
- 100 г твердого сыра;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. пшеничных отрубей;
- 1 час. л. сушеного орегано;
- соль и перец по вкусу;
Начинка:
- сыр;
- томатный соус;
- колбаски;
- грибы;
- сушеный базилик;
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).
2. Цветную капусту натереть на мелкой терке.
3.Добавить в капусту яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр, все хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.
4.Круглую форму для выпечки застелить пергаментом. Выложить половину капустного теста и разровнять. Запечь в духовке 15 минут.
5. После этого достать основание из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбаску, грибы и посыпать сыром.
6. Запечь еще 7-10 минут.