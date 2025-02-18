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Даже дети не откажутся: как приготовить пиццу на основе коржей из цветной капусты (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Полезная, оригинальная, пикантная
Полезная, оригинальная, пикантная. Фото instagram.com

Такая пицца прекрасно разнообразит привычные блюда.

Из цветной капусты можно приготовить не только вкусный крем-суп, но даже пиццу. Это блюдо понравится особенно любящим этот овощ.

Такую пиццу можно подать на завтрак или подать в качестве закуски. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить пиццу на основе цветной капусты

Основа:

  • 700 г цветной капусты;
  • 100 г твердого сыра;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. пшеничных отрубей;
  • 1 час. л. сушеного орегано;
  • соль и перец по вкусу;

Начинка:

  • сыр;
  • томатный соус;
  • колбаски;
  • грибы;
  • сушеный базилик;

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).

2. Цветную капусту натереть на мелкой терке.

3.Добавить в капусту яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр, все хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.

4.Круглую форму для выпечки застелить пергаментом. Выложить половину капустного теста и разровнять. Запечь в духовке 15 минут.

5. После этого достать основание из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбаску, грибы и посыпать сыром.

6. Запечь еще 7-10 минут.

Теги:
#Пицца #Готовим дома #Цвітна Капуста