З Днем сім’ї! Барвисті листівки та привітання своїми словами для рідних зі святом

Це свято нагадує нам про головні сімейні традиції

У четвер, 15 травня, відзначається одне з найтепліших і найщиріших свят — Міжнародний день сім’ї. Це свято покликане нагадати про цінність родинних зв’язків і про те, наскільки важлива взаємна підтримка та турбота.

Міжнародний день сім’ї, що відзначається щорічно 15 травня, був заснований Генеральною Асамблеєю ООН, щоб наголосити на значущості сім’ї в житті кожної людини. Це свято нагадує про роль близьких, про взаєморозуміння, любов та підтримку, які ми знаходимо у колі рідних.

Сім’я — це те, що формує нас із самого дитинства і залишається з нами у найважливіші моменти життя. "Телеграф" з цього приводу підготував добірку яскравих листівок та побажань своїми словами, щоб ви ще раз нагадали рідним про те, як сильно ви їх любите.

З Днем сім'ї 2025

Сім'я — це найважливіше, найцінніше, найдорожче в житті людини. Вітаю з Міжнародним днем сім'ї та бажаю завжди бути щасливою людиною, у якої яскравим маяком життя є його прекрасна сім'я. Бажаю миру і добра, міцних обіймів близьких і чарівних сімейних вечорів!

Вітаємо з Днем сім'ї

Родина — це наша гордість, надбання і головна цінність у житті! Нехай з сьогоднішнього дня і надалі, ваша сім'я буде міцною, щасливою, не знає бід і негараздів! В цей особливий день, бажаю всім любові, затишного сімейного вогнища і квітучого добробуту!

Побажання своїми словами до Дня сім'ї 15 травня

З Днем сім'ї! Нехай у домі буде затишок, а поруч — ті, хто так дорогий серцю. Бережіть один одного, ловіть і цінуйте кожні моменти цього життя, вони не повторюються, але ж саме вони — є справжнє щастя.

Листівки до Дня сім'ї 2025

День сім'ї — особливе свято! Бажаю, щоб будинок був повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вас! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

Картинки-привітання з Днем сім'ї 2025

Вітаю з Днем сім'ї! Нехай у сім'ї завжди панують повага, взаєморозуміння і, звісно, любов. Нехай кожен день починається з посмішки близьких і закінчується в теплому сімейному колі, серед тих, хто любить.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2025 року. Ми зібрали для вас календар релігійних подій останнього місяця весни.