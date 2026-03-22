Щороку по-новому: коли День матері святкують українці у 2026 році

Дата щорічно "зміщується" у календарі

В Україні кожен рік відзначається одне з найсвітліших сімейних свят — День матері. На відміну від фіксованих дат, цей день "гуляє" у календарі.

Згідно з указом президента 1999 року, свято не має прив’язки до конкретного числа. "Телеграф" розповідає, коли треба вітати матерів в Україні та у світі.

День матері 2026 в Україні: дата

Це свято щорічно відзначається у другу неділю травня. 2026 року офіційна дата святкування Дня матері в Україні — 10 травня.

Оскільки свято прив’язане до дня тижня, його число щорічно варіюється у проміжку між 8 та 14 травня. Наприклад:

2024 року це було 12 травня

У 2025 році — 11 травня

У 2026 році — 10 травня

День матері у світі

Єдиної дати святкування Дня матері у світі немає — у різних країнах його відзначають у дні, пов’язані з місцевими традиціями, історією чи релігією. Проте найчастіше свято приходиться на весну. Наприклад, у другу неділю травня його відзначають не лише в Україні, а й у більш ніж 80 країнах, включаючи США, Канаду, Австралію, Китай, Японію, Німеччину, Італію та Бразилію.

У Великій Британії, Ірландії та Нігерії День матері збігається з четвертою неділею Великого посту. У Польщі його святкують 26 травня, у Греції – 9 травня, у Грузії – 3 березня, а у Вірменії – 7 квітня. В Угорщині, Іспанії, Португалії та Литві свято припадає на першу неділю травня, тоді як у Швеції та Франції матерів вітають в останню неділю цього місяця.

Що потрібно робити у День матері

Цього дня заведено вітати не лише мам, а й бабусь, а також жінок, які чекають на народження дитини. В Україні свято набуло особливого значення останніми роками: воно стало часом підтримки жінок, чиї діти захищають країну від російських загарбників, і тих, хто виховує нове покоління у непростих умовах. Зазвичай у День матері дарують квіти, символічні подарунки чи традиційні вишиванки, а головним подарунком залишається увага та час, проведений у родинному колі.

