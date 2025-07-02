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"Кабачки по-французьки": страва, після якої оближуть не лише тарілку, а й сковороду

Автор
Олена Мазун
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Автор
Чудова страва з простих продуктів
Чудова страва з простих продуктів. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Приготуйте раз — і готуватимете так завжди!

Кабачок — король сезону. З цього овоча можна приготувати неймовірну кількість страв: від приголомшливих кабачково-курячих оладок до улюбленої закуски взимку — маринованих кабачків. Але ми сьогодні приготуємо їх у незвичайний спосіб — посмажимо в клярі.

Буквально пару кабачків, невелика кількість твердого сиру та яйця – і у вас на столі просто фантастична страва! Рецепт "Школи життя" неймовірно простий, проте в результаті ви насолоджуватиметеся найніжнішою стравою. Не вірите? Тоді пропонуємо перевірити!

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

  • 2 середні кабачки;
  • сіль та чорний мелений перець – на свій смак;
  • 100 г будь-якого твердого сиру;
  • по чайній ложці сухої петрушки та паприки;
  • 4 яйця;
  • 100 грам панірувальних сухарів;
  • 50 г борошна.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помийте, виделкою зробіть на них кілька смуг. Наріжте овоч тонкими пластинками в глибоку миску, додайте сіль, перець і дайте відпочити на 15 хвилин.
  2. В окремій мисці змішайте тертий твердий сир, петрушку, паприку, яйця, а в іншій — борошно та панірувальні сухарі.
  3. Кожну пластину кабачка послідовно опускайте у суміш сиру, потім у панірування.
  4. Розігрійте сковороду з олією, викладіть овочі та обсмажуйте їх по 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Страва готова!

Подавайте ці божественні кабачки в клярі з приготовленим майонезом будинку. Рідні зметуть цю страву за секунди!

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#Кабачки #Рецепти #Готуємо вдома