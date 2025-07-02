"Кабачки по-французьки": страва, після якої оближуть не лише тарілку, а й сковороду

Приготуйте раз — і готуватимете так завжди!

Кабачок — король сезону. З цього овоча можна приготувати неймовірну кількість страв: від приголомшливих кабачково-курячих оладок до улюбленої закуски взимку — маринованих кабачків. Але ми сьогодні приготуємо їх у незвичайний спосіб — посмажимо в клярі.

Буквально пару кабачків, невелика кількість твердого сиру та яйця – і у вас на столі просто фантастична страва! Рецепт "Школи життя" неймовірно простий, проте в результаті ви насолоджуватиметеся найніжнішою стравою. Не вірите? Тоді пропонуємо перевірити!

Як приготувати кабачки в клярі

Інгредієнти:

2 середні кабачки;

сіль та чорний мелений перець – на свій смак;

100 г будь-якого твердого сиру;

по чайній ложці сухої петрушки та паприки;

4 яйця;

100 грам панірувальних сухарів;

50 г борошна.

Спосіб приготування:

Кабачки помийте, виделкою зробіть на них кілька смуг. Наріжте овоч тонкими пластинками в глибоку миску, додайте сіль, перець і дайте відпочити на 15 хвилин. В окремій мисці змішайте тертий твердий сир, петрушку, паприку, яйця, а в іншій — борошно та панірувальні сухарі. Кожну пластину кабачка послідовно опускайте у суміш сиру, потім у панірування. Розігрійте сковороду з олією, викладіть овочі та обсмажуйте їх по 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Страва готова!

Подавайте ці божественні кабачки в клярі з приготовленим майонезом будинку. Рідні зметуть цю страву за секунди!