"Кабачки по-французьки": страва, після якої оближуть не лише тарілку, а й сковороду
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Приготуйте раз — і готуватимете так завжди!
Кабачок — король сезону. З цього овоча можна приготувати неймовірну кількість страв: від приголомшливих кабачково-курячих оладок до улюбленої закуски взимку — маринованих кабачків. Але ми сьогодні приготуємо їх у незвичайний спосіб — посмажимо в клярі.
Буквально пару кабачків, невелика кількість твердого сиру та яйця – і у вас на столі просто фантастична страва! Рецепт "Школи життя" неймовірно простий, проте в результаті ви насолоджуватиметеся найніжнішою стравою. Не вірите? Тоді пропонуємо перевірити!
Як приготувати кабачки в клярі
Інгредієнти:
- 2 середні кабачки;
- сіль та чорний мелений перець – на свій смак;
- 100 г будь-якого твердого сиру;
- по чайній ложці сухої петрушки та паприки;
- 4 яйця;
- 100 грам панірувальних сухарів;
- 50 г борошна.
Спосіб приготування:
- Кабачки помийте, виделкою зробіть на них кілька смуг. Наріжте овоч тонкими пластинками в глибоку миску, додайте сіль, перець і дайте відпочити на 15 хвилин.
- В окремій мисці змішайте тертий твердий сир, петрушку, паприку, яйця, а в іншій — борошно та панірувальні сухарі.
- Кожну пластину кабачка послідовно опускайте у суміш сиру, потім у панірування.
- Розігрійте сковороду з олією, викладіть овочі та обсмажуйте їх по 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Страва готова!
Подавайте ці божественні кабачки в клярі з приготовленим майонезом будинку. Рідні зметуть цю страву за секунди!