"Кабачки по-французски": блюдо, после которого оближут не только тарелку, но и сковороду
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовьте раз — и будете готовить так всегда!
Кабачок – король сезона. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд: от потрясающих кабачково-куриных оладий до любимой закуски зимой – маринованных кабачков. Но мы сегодня приготовим их необычным способом — пожарим в кляре.
Буквально пару кабачков, небольшое количество сыра и яйца – и у вас на столе просто фантастическое блюдо! Рецепт "Школы жизни" невероятно прост, однако в результате вы будете наслаждаться самым нежным блюдом. Не верите? Тогда предлагаем проверить!
Как приготовить кабачки в кляре
Ингредиенты:
- 2 средние кабачки;
- соль и черный молотый перец – по своему вкусу;
- 100 г любого сыра;
- по чайной ложке сухой петрушки и паприки;
- 4 яйца;
- 100 грамм панировочных сухарей;
- 50 г муки.
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, вилкой сделайте на них несколько полос. Нарежьте овощи тонкими пластинками в глубокую миску, добавьте соль, перец и дайте отдохнуть на 15 минут.
- В отдельной миске смешайте тертый сыр, петрушку, паприку, яйца, а в другой — муку и панировочные сухари.
- Каждую пластину кабачка последовательно опускайте в смесь сыра, затем в панировку.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите овощи и обжаривайте их по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Блюдо готово!
Подавайте эти божественные кабачки в кляре с приготовленным майонезом дома. Родные сметут это блюдо за секунды!