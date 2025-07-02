"Кабачки по-французски": блюдо, после которого оближут не только тарелку, но и сковороду

Приготовьте раз — и будете готовить так всегда!

Кабачок – король сезона. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд: от потрясающих кабачково-куриных оладий до любимой закуски зимой – маринованных кабачков. Но мы сегодня приготовим их необычным способом — пожарим в кляре.

Буквально пару кабачков, небольшое количество сыра и яйца – и у вас на столе просто фантастическое блюдо! Рецепт "Школы жизни" невероятно прост, однако в результате вы будете наслаждаться самым нежным блюдом. Не верите? Тогда предлагаем проверить!

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

2 средние кабачки;

соль и черный молотый перец – по своему вкусу;

100 г любого сыра;

по чайной ложке сухой петрушки и паприки;

4 яйца;

100 грамм панировочных сухарей;

50 г муки.

Способ приготовления:

Кабачки помойте, вилкой сделайте на них несколько полос. Нарежьте овощи тонкими пластинками в глубокую миску, добавьте соль, перец и дайте отдохнуть на 15 минут. В отдельной миске смешайте тертый сыр, петрушку, паприку, яйца, а в другой — муку и панировочные сухари. Каждую пластину кабачка последовательно опускайте в смесь сыра, затем в панировку. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите овощи и обжаривайте их по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Блюдо готово!

Подавайте эти божественные кабачки в кляре с приготовленным майонезом дома. Родные сметут это блюдо за секунды!