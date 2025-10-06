Немов брошка. Українець показав рідкісного красеня-жука із неоновою облямівкою (фото)

Комаха є дуже корисною

На Полтавщині помітили дуже гарного жука. Хижий жук-санітар трапився українцю у сосновому лісі на околицях села Зачепилівка під Новими Санжарами, 5 жовтня, а раніше жителі Рівного помітили незвичного метелика.

Фото туруна облямованого (Сarabus marginalis) чоловік показав у Facebook-групі "Комахи України". Українець попросив визначити комаху, назвавши жука "прудкий добродій з неоновим кантом". Комаха намагалася закопатися під мох.

Турун облямований

У коментарях підказали, що це — турун облямований (Сarabus marginalis), багато хто написав, що ніколи такого не бачив. Жук виглядає дуже ефектно — його блискуче чорне тіло обведене яскравою неоновою облямівкою, що переливається жовтим, зеленим, синім кольорами. Через це жучка також називають "неонка". Одна з коментаторок захоплено зазначила, що турун гарний, наче гудзик, чи брошка.

Турун дуже гармонійно виглядає поруч з жовтим листком

Вдень комаха ховається та відпочиває

Облямовка робить жучка дуже привабливим

Турун облямований не лише гарний, але й корисний

Це великий хижий жук з родини турунів, є справжнім помічником у боротьбі зі шкідниками. Улюблена їжа хижака — слимаки, равлики, гусениці метеликів, личинки мух, дротяники, попелиці та інші шкідники городу. Турун полює вночі й лише за одну ніч знищує десятки шкідливих комах. І це ще не все, адже навіть личинки турунів хижі — вони живуть у землі та полюють там на підземних шкідників.

Жук має витягнуте тіло темно-бронзового або чорного кольору з характерною золотисто-зеленою облямівкою по краях. Його розмір 16-20 мм. Вдень неонка ховається під камінням, колодами, в листі, або в тріщинах. Зі свого укриття жук виходить з настанням сутінків виходить для полювання. Жук дуже здатен дуже швидко бігати, шукаючи здобичі, але літати не вміє, адже його надкрила не розділяються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили шкідливу комаху — суміш колорадського жука і клопа.