Ніби іграшкова. Величезну гламурну комаху помітили в Україні (фото)

На цей випадок знайшлося й наукове пояснення незвичного явища

Рожевий цвіркун з’явився в Україні. Комаху з незвичним забарвленням помітили в Чернігівській області.

Фото незвичного стрибунця показали у Facebook спільноті "Комахи України". Авторка допису Вікторія Білоусова побачила його в селищі Товстоліс.

Як виглядає незвична комаха

На фотографіях видно яскраво-рожевого цвіркуна з характерними довгими задніми лапками та вусиками. Комаха має насичений рожевий колір по всьому тілу — від голови до кінчиків лап. Особливо вражає її розмір — стрибунець виглядає досить великим порівняно з звичайними зеленими цвіркунами.

Рожевий цвіркун / Фото - Вікторія Білоусова

Як виглядає рожевий цвіркун / Фото - Вікторія Білоусова

Реакція користувачів соцмереж

Публікація викликала справжній фурор серед користувачів. Люди не приховували свого здивування незвичним знахідком.

Користувачі соцмережі відреагували з великим подивом та захопленням. Хтось називав комаху дивиною, інший жартівливо охрестив її "гламурною кобилкою". Багато людей ставили питання, чи взагалі бувають комахи такого кольору

Деякі коментатори жартували з приводу можливих причин такого кольору — припускали, що комаха могла потрапити під фарбу чи "перебрати з компотом".

Наукове пояснення феномену

Серед численних коментарів знайшлося й наукове пояснення незвичного явища. Один із коментаторів пояснив, що це еритризм — рідкісна генетична мутація.

Ця мутація призводить до надмірного виробництва червоного пігменту або недостатнього виробництва чорного пігменту, що надає конику рожевого відтінку.

Раніше "Телеграф" писав, що вусатий гість у столичному супермаркеті розбурхав мережу.