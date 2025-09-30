Мед не робить? В Україні побачили унікальну бджолу незвичного кольору (фото)

Ці комахи не живуть у вуликах

В Україні є чимало цікавих та унікальних комах. До прикладу, окрім звичних жовто-чорних бджіл, є фіолетові.

"Телеграф" розповість, що в них особливого, де їх можна побачити та як виглядають. Зауважимо, що бджола-тесляр фіолетова занесена до Червоної книги України.

Як виглядає фіолетова бджола

Довжина тіла до 3 см. Саме тіло чорне, але груди та голова із синім металічним блиском, крила темні з фіолетовим відливом. Саме завдяки своєму забарвленню комаха і отримала цю назву. Хоча більша її частина чорна, що добре видно на фото.

Бджола-тесляр фіолетова

Бджола-тесляр або ксилокопа фіолетова — рідкісний вид. Чисельність цих комах знижується через скорочення доступних місць для гніздування (сухі дерева) внаслідок вирубування та випалювання лісосмуг, ксерофітних рідколісь та степових схилів гір (особливо на пд України та в Криму), незаконне колекціонування в комерційних цілях.

Наразі побачити фіолетову бджолу можна біля та в населених пунктах, де краще забезпечений місцями для гніздування та кормовою базою. У мережі влітку ділись фото з м.Могилів-Подільський, де бачили ксилокопу фіолетову.

Ксилокопа фіолетова

Цікаво, що ксилокопа не є "медоносною" бджолою, як звичайна медоносна бджола (Apis mellifera). Бджола-тесляр не утворює вуликів і не виробляє меду у великих кількостях. Живуть ці бджоли у деревині, де зберігають суміш пилку та нектару для личинок. Жалять ці бджоли рідко і тільки самки, саме вони мають жало.

Раніше "Телеграф" розповідав, що величезну гламурну комаху помітили в Україні.