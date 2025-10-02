Суміш колорада і клопа. В Україні помітили шкідливу комаху, будьте уважні до свого саду (фото)

Від цих ненажерливих комах гинуть рослини

В Україні помітили комаху з незвичним забарвленням. Вона сиділа на листі у Чернігівській області.

Відповідний допис опублікували у Фейсбук-спільноті "Комахи України". Наталя Третяк показала фото.

Як виглядала комаха

На знімках можна побачити досить яскраву комаху з контрастним малюнком на тілі. Її забарвлення поєднує чорний колір з яскравими жовтими та помаранчевими плямами, які утворюють характерний візерунок на спинці.

Фото - Наталя Третяк

Тіло комахи має овальну форму, типову для клопів. Особливо помітні дві великі жовті плями на передній частині та жовто-помаранчеві смуги по краях. Саме таке яскраве забарвлення може справді налякати тих, хто раніше не бачив такої комахи.

Фото - Наталя Третяк

Що це за комаха

Авторка допису зазначила, що це хрестоцвітний клоп ріпаковий (Eurydema oleracea).

Цей вид клопів є досить поширеним шкідником сільськогосподарських культур, особливо рослин родини хрестоцвітних. Хрестоцвітний клоп ріпаковий живиться соками рослин, проколюючи їхні тканини своїм колючо-сисним ротовим апаратом. Він завдає шкоди капусті, редису, редьці, гірчиці, ріпаку та іншим городнім культурам.

Хрестоцвітний клоп

Особливо небезпечні ці комахи для молодих паростків та розсади. Після їхнього живлення на листках з'являються світлі плями, рослини починають в'янути, деформуватися, а в разі масового ураження можуть зовсім загинути. Клопи пошкоджують також бутони, квіти та молоді стручки, що призводить до зниження врожайності.

Хрестоцвітний клоп ріпаковий є аборигенним видом для України та поширений по всій території країни. Цей вид завжди був присутній у нашій фауні, оскільки природний ареал його поширення охоплює всю Європу, Кавказ та Близький Схід. Комаха зимує у дорослому стані під опалим листям, у щілинах кори дерев або в інших укриттях, а навесні активізується та починає живитися на рослинах.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні бачила метелика з незвичним забарвленням.